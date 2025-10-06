Prima pagină » Sport » Cine e surpriza din lotul României convocat de Mircea Lucescu! S-a născut la Roma

Cine e surpriza din lotul României convocat de Mircea Lucescu! S-a născut la Roma

06 oct. 2025, 17:08, Sport
Cine e surpriza din lotul României convocat de Mircea Lucescu! S-a născut la Roma

Kevin Ciubotaru a fost convocat în premieră la prima reprezentativă de fotbal a României, acesta fiind jucătorul celor de la Hermannstadt.

Prima reprezentativă de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Națională din Capitală.

Cine e surpriza din lotul României convocat de Mircea Lucescu! S-a născut la Roma

„Am primit vestea convocării de la antrenorul Marius Măldărășanu. E o mare bucurie, pentru că de mic am avut visul de a ajunge la echipa națională de seniori. E o mândrie pentru mine și familia mea.

Cei din familie poate se bucură și mai mult decât mine, pentru că eu poate încă nu realizez ce mi se întâmplă. Dar încerc să fructific această ocazie care mi s-a dat. E o experiență de care vreau să mă bucur cât mai mult. O să dau tot ce pot la antrenamente și chiar la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute.

Trebuie să învăț cât mai multe de la domnul Lucescu și de la ceilalți jucători. Am vorbit cu Ianis Hagi când eram și eu la Rangers. Ne-am și antrenat o perioadă atunci, a fost o mare bucurie. Iar acum mă bucur și mai mult că sunt cu el împreună la lotul mare”, a spus jucătorul în vârstă de 21 de ani.

„Eu sunt născut la Roma, iar fotbalul l-am început la 8 ani, la Ciampino. De atunci mi-am dorit să ajung departe. Ne-am mutat în România acum pentru că am văzut că era o șansă bună ca să fac pasul spre naționala mare. Eu spun că a fost o alegere foarte bună ca să pot să cresc ca jucător.

Suporterii să mă vadă ca un jucător care își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel. Pentru că se poate ajunge oriunde cu muncă și perseverență’, a încheiat Kevin Ciubotaru.

Mai mergem sau nu la Mondiale?

România își joacă duminică una dintre ultimele șanse pentru a ajunge la World Cup 2026.

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
A fost mereu omul lui Putin? Angela Merkel dă vina pe Polonia și țările baltice pentru invazia din Ucraina
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Cum au reușit cercetătorii să citească gândurile șoarecilor într-un experiment?
EXTERNE Kremlinul salută decizia președintelui Trump de a recunoaște limitele NUCLEARE propuse de Putin
17:34
Kremlinul salută decizia președintelui Trump de a recunoaște limitele NUCLEARE propuse de Putin
POLITICĂ Mesajul lui Nicușor Dan după mutarea surpriză cu cei 16 consilieri noi. „Aceste numiri reflectă angajamentul meu”
17:26
Mesajul lui Nicușor Dan după mutarea surpriză cu cei 16 consilieri noi. „Aceste numiri reflectă angajamentul meu”
COMUNICAT (P) 10 motive pentru care energia și sănătatea ta depind de alegerile zilnice
17:14
(P) 10 motive pentru care energia și sănătatea ta depind de alegerile zilnice
EXCLUSIV DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie
17:12
DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie
ACTUALITATE Scenariu cu repetiție la Moscova: Fostul șef al celui mai cunoscut ziar din URSS a murit după ce a CĂZUT de la fereastra unui bloc
17:04
Scenariu cu repetiție la Moscova: Fostul șef al celui mai cunoscut ziar din URSS a murit după ce a CĂZUT de la fereastra unui bloc
EXTERNE GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu
17:02
GERMANIA insistă asupra importanței „stabilității FRANȚEI” pentru progresul european, în contextul demisiei prim-ministrului Lecornu