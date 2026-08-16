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Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui

Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui
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La 41 de ani, Cristiano Ronaldo se apropie de sfârșitul unei cariere impresionante de fotbalist profesionist. Cu încă un an rămas din contractul său cu formația Al-Nassr, Ronaldo a lăsat de înțeles într-un interviu acordat revistei Vogue că actualul sezon ar putea fi ultimul pentru el pe terenul de fotbal.

„Au fost 25 de ani și multe sacrificii”

Starul portughez a vorbit deschis despre momentul în care va renunța la cariera sportivă și despre planurile pe care le are pentru viitorul său, subliniind eforturile uriașe depuse de-a lungul a un sfert de secol de performanță la cel mai înalt nivel.
„Acesta este probabil ultimul meu an ca profesionist și vreau să las o amprentă de neșters. Am planificat deja totul pentru viitor. Am atât de multe lucruri care mă țin ocupat încât este dificil să aleg doar unul. Fotbalul poate lăsa un gol mare, așa că trebuie să-ți diversifici activitățile. Și, de asemenea, bucură-te mai mult de viață, călătorește mai mult, urmărește și joacă padel, un sport pe care îl iubesc și continuă să savurezi ceea ce ai realizat – ceea ce am realizat. Pentru că, la urma urmei, au fost 25 de ani și multe sacrificii”, a declarat Cristiano Ronaldo pentru Vogue.

Ținta supremă: pragul de 1.000 de goluri în carieră

Ajuns la vârsta de 41 de ani, portughezul mai este legat contractual de clubul saudit Al-Nassr până în vara anului 2027. Până în prezent, Cristiano Ronaldo a cumulat un total de 976 de goluri marcate în meciurile oficiale de-a lungul carierei sale la echipele de club și la naționala Portugaliei. Înainte de a agăța ghetele în cui, celebrul atacant are ca obiectiv personal atingerea pragului istoric de 1.000 de goluri înscrise, o performanță unică în istoria fotbalului modern.
Cristiano Ronaldo a reușit să obțină de 5 ori Balonul de aur de-a lungul carierei, dar se pregătește de retragere fără să își adauge în palmares și cel mai râvnit trofeu, Cupa Mondială.
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