Prima pagină » Film » Sylvester Stallone s-a luptat cu o tulburare de alimentație în timpul carierei sale în Rocky și recunoaște că steroizii „i-au afectat grav corpul”

Sylvester Stallone s-a luptat cu o tulburare de alimentație în timpul carierei sale în Rocky și recunoaște că steroizii „i-au afectat grav corpul”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sylvester Stallone a vorbit deschis într-un interviu recent despre cum a devenit atât de obsedat de fizicul său încât că a dezvoltat o formă de bulimie și a dezvăluit că a consumat steroizi încât că i-a provocat o tulburare în alimentație.

Vezi galeria foto
12 poze

Actorul în vârstă de 80 de ani dezvăluie că a ajuns să aibă o masă de grăsime corporală de doar 2,6%  pentru a arăta în formă în filmul „Rocky III” (1982).

El a avertizat că utilizarea excesivă de steroizi i-a afectat atât corpul, cât și emoțiile.

„Era armura mea… Am devenit bulimic. Nu puteam să rețin nimic, sau dacă reușeam, nu voiam să-l rețin, pentru că eram atât de obsedat să rămân la acel nivel de fitness… Mi-a afectat enorm.”, a spus actorul în interviul acordat publicației The New York Times.

Actorul spune că a devenit „obsesat” de aspectul său fizic în anii 1980 și considera că Rocky era genul de personaj care ar fi trebuit să arate normal, un luptător de box fin, dar în privința lui Rambo, a decis că trebuie să aibă aspect de războinic.

„Îl priveam pe Rocky ca pe un tip foarte fin, cu aspect normal, și apoi ne-am spus, dacă mergem mai departe, cred că personajul va începe să devină puțin mai vanitos. Și pentru Rambo, joci un războinic; vei fi puțin mai animalic… așa că am început să mă gândesc, să-ți proiectezi corpul ca un jaguar, o pisică. Și apoi a devenit o obsesie, foarte gravă”, a continuat actorul.

„A ajuns în punctul în care am devenit bulimic… Am ajuns la 2,6% grăsime corporală când jucam în Rocky III… și nu mai puteam să rețin nimic.

Actorul a declarat și pentru The Times cât de mult l-a afectat consumul de steroizi. â

„Am devenit atât de obsedat să mențin acel nivel de fitness… m-a afectat.Nimeni nu face asta fără aditivi sau medicamente; nu-mi pasă ce spun ei… prostii–”.

Actorul a afirmat despre alții care încearcă în mod similar să obțină rezultate fizice.

„Dacă ai de gând să muncești și să încerci să te menții în formă timp de șase luni la rând și mănânci iaurt și budincă, nu se întâmplă”, a continuat Stallone.

„Trebuie. Dar o faci într-un mod sensibil – șase săptămâni de eforturi, șase săptămâni de pauză”, a adăugat el,  tatăl a cinci copii.

„Oamenii spun: «Nu te descurci așa în mod natural». Nu, nu te descurci, decât dacă ești o ciudățenie a naturii.”

Stallone a declarat pentru Times că utilizarea steroizilor „a avut un impact teribil” asupra corpului său. El a spus că încă plătește pentru asta după decenii.

„Mi-am abuzat [corpul]. Am avut nouă operații la spate, două la umăr, trei la gât, totul”, a spus el.

„Sunt ținut laolaltă cu sârmă de balotat, dar încă am dorința de a rămâne în formă bună.”

Despre sănătatea sa actuală, Stallone a explicat:

„Sunt oarecum în formă, dar știți, iau o mulțime de pastile ca să continui. A venit cu un preț teribil. Dacă aș putea să o fac din nou, aș spune, lasă pe altcineva să poarte steagul, nu-ți face propriile cascadorii.”

Sursa Video: The New York Times

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MODĂ Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
16:08
Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
DECES Marina Vlady a murit la 88 de ani. Rolul din „Patul conjugal” i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes
20:08, 24 Sep 2026
Marina Vlady a murit la 88 de ani. Rolul din „Patul conjugal” i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes
CINEMA Alina Șerban, Premiul publicului la Festivalul de la Veneția, cu filmul său „Eu contez”
22:52, 12 Sep 2026
Alina Șerban, Premiul publicului la Festivalul de la Veneția, cu filmul său „Eu contez”
DECES A murit Jeremy Thomas. Producătorul de film, recompensat cu Oscar, avea 77 de ani
21:10, 12 Sep 2026
A murit Jeremy Thomas. Producătorul de film, recompensat cu Oscar, avea 77 de ani
FILM Noul James Bond ar putea fi anunțat până la sfârșitul anului. Cine se află pe lista favoriților
20:57, 06 Sep 2026
Noul James Bond ar putea fi anunțat până la sfârșitul anului. Cine se află pe lista favoriților
CINEMA John Malkovich vorbește despre retragerea din actorie. Ce planuri are starul în vârstă de 72 de ani: „Când va veni vremea…”
21:03, 03 Sep 2026
John Malkovich vorbește despre retragerea din actorie. Ce planuri are starul în vârstă de 72 de ani: „Când va veni vremea…”
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
FOTO O mai țineți minte pe „Betty cea urâtă”? La 53 de ani, actrița din celebra telenovelă arată senzațional!
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ceaiul fierbinte ne poate răcori pe caniculă?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
FLASH NEWS Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
16:37
Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
EXCLUSIV Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
16:34
Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
EXCLUSIV Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
16:22
Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
ULTIMA ORĂ Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
16:21
Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
REACȚIE Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
16:13
Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
CONTROVERSĂ Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
16:12
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg

Cele mai noi

Trimite acest link pe