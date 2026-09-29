Sylvester Stallone a vorbit deschis într-un interviu recent despre cum a devenit atât de obsedat de fizicul său încât că a dezvoltat o formă de bulimie și a dezvăluit că a consumat steroizi încât că i-a provocat o tulburare în alimentație.

Actorul în vârstă de 80 de ani dezvăluie că a ajuns să aibă o masă de grăsime corporală de doar 2,6% pentru a arăta în formă în filmul „Rocky III” (1982).

El a avertizat că utilizarea excesivă de steroizi i-a afectat atât corpul, cât și emoțiile.

„Era armura mea… Am devenit bulimic. Nu puteam să rețin nimic, sau dacă reușeam, nu voiam să-l rețin, pentru că eram atât de obsedat să rămân la acel nivel de fitness… Mi-a afectat enorm.”, a spus actorul în interviul acordat publicației The New York Times.

Actorul spune că a devenit „obsesat” de aspectul său fizic în anii 1980 și considera că Rocky era genul de personaj care ar fi trebuit să arate normal, un luptător de box fin, dar în privința lui Rambo, a decis că trebuie să aibă aspect de războinic.

„Îl priveam pe Rocky ca pe un tip foarte fin, cu aspect normal, și apoi ne-am spus, dacă mergem mai departe, cred că personajul va începe să devină puțin mai vanitos. Și pentru Rambo, joci un războinic; vei fi puțin mai animalic… așa că am început să mă gândesc, să-ți proiectezi corpul ca un jaguar, o pisică. Și apoi a devenit o obsesie, foarte gravă”, a continuat actorul.

„A ajuns în punctul în care am devenit bulimic… Am ajuns la 2,6% grăsime corporală când jucam în Rocky III… și nu mai puteam să rețin nimic.

Actorul a declarat și pentru The Times cât de mult l-a afectat consumul de steroizi. â

„Am devenit atât de obsedat să mențin acel nivel de fitness… m-a afectat.Nimeni nu face asta fără aditivi sau medicamente; nu-mi pasă ce spun ei… prostii–”.

Actorul a afirmat despre alții care încearcă în mod similar să obțină rezultate fizice.

„Dacă ai de gând să muncești și să încerci să te menții în formă timp de șase luni la rând și mănânci iaurt și budincă, nu se întâmplă”, a continuat Stallone.

„Trebuie. Dar o faci într-un mod sensibil – șase săptămâni de eforturi, șase săptămâni de pauză”, a adăugat el, tatăl a cinci copii.

„Oamenii spun: «Nu te descurci așa în mod natural». Nu, nu te descurci, decât dacă ești o ciudățenie a naturii.”

Stallone a declarat pentru Times că utilizarea steroizilor „a avut un impact teribil” asupra corpului său. El a spus că încă plătește pentru asta după decenii.

„Mi-am abuzat [corpul]. Am avut nouă operații la spate, două la umăr, trei la gât, totul”, a spus el.

„Sunt ținut laolaltă cu sârmă de balotat, dar încă am dorința de a rămâne în formă bună.”

Despre sănătatea sa actuală, Stallone a explicat:

„Sunt oarecum în formă, dar știți, iau o mulțime de pastile ca să continui. A venit cu un preț teribil. Dacă aș putea să o fac din nou, aș spune, lasă pe altcineva să poarte steagul, nu-ți face propriile cascadorii.”

Sursa Video: The New York Times