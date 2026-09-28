Simona Halep, felicitată pentru aniversarea a 35 de ani de fiul fondatorului celei mai importante bănci din România

Simona Halep este cea mai valoroasă jucătoare română de tenis din istorie. Duminică, 27 septembrie, marea campioană a împlinit 35 de ani, prilej cu care a fost felicitată de multă lume. PROSPORT scrie că printre cei care i-au dat mesaj s-a numărat și fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România.

Prieten bun cu Halep, Patrick Ciorcilă nu putea rata prilejul și a felicitat-o pe fosta jucătoare de tenis. El i-a transmis un mesaj scurt, dar plin de însemnătate.

Mesajul lui Patrick Ciorcilă pentru Simona Halep

Ciorcilă jr. este directorul turneului WTA 250 Transylvania Open și șef peste Sports Festival, reamintește ProSport.

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Mii de oameni i-au urat „la mulți ani” Simonei Halep pe rețelele de socializare. Printre aceștia, și Patrick Ciorcilă, bun prieten cu fosta sportivă.

„La mulți ani, Simona! Trăiește-ți viața! Mulțumesc pentru prietenia sinceră! Mândru să fac parte din echipa ta!”, a scris fiul fondatorului Băncii Transilvania. Patrick este fiul lui Horia Ciorcilă, cunoscut om e afaceri, cu business-uri în telecomunicații, imobiliare, sănătate, educație, sport, HoReCa, energie sau parcuri voltaice.

Simona Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, după o carieră de 21 de ani. În tot acest interval, românca a triumfat în 24 de turnee WTA, inclusiv două de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019). Mai are alte 18 finale jucate. În plus, a fost lider WTA timp de 80 de săptămâni.

De-a lungul carierei, Halep a strâns peste 40 de milioane de euro din tenis.