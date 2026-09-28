Simona Halep, felicitată pentru aniversarea a 35 de ani de fiul fondatorului celei mai importante bănci din România

Simona Halep este cea mai valoroasă jucătoare română de tenis din istorie. Duminică, 27 septembrie, marea campioană a împlinit 35 de ani, prilej cu care a fost felicitată de multă lume. PROSPORT scrie că printre cei care i-au dat mesaj s-a numărat și fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România.
Prieten bun cu Halep, Patrick Ciorcilă nu putea rata prilejul și a felicitat-o pe fosta jucătoare de tenis. El i-a transmis un mesaj scurt, dar plin de însemnătate.
Ciorcilă jr. este directorul turneului WTA 250 Transylvania Open și șef peste Sports Festival, reamintește ProSport.
Mii de oameni i-au urat „la mulți ani” Simonei Halep pe rețelele de socializare. Printre aceștia, și Patrick Ciorcilă, bun prieten cu fosta sportivă.
„La mulți ani, Simona! Trăiește-ți viața! Mulțumesc pentru prietenia sinceră! Mândru să fac parte din echipa ta!”, a scris fiul fondatorului Băncii Transilvania. Patrick este fiul lui Horia Ciorcilă, cunoscut om e afaceri, cu business-uri în telecomunicații, imobiliare, sănătate, educație, sport, HoReCa, energie sau parcuri voltaice.
Simona Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, după o carieră de 21 de ani. În tot acest interval, românca a triumfat în 24 de turnee WTA, inclusiv două de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019). Mai are alte 18 finale jucate. În plus, a fost lider WTA timp de 80 de săptămâni.
De-a lungul carierei, Halep a strâns peste 40 de milioane de euro din tenis.