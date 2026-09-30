Premierul demis Ilie Bolojan a recunoscut miercuri, 30 septembrie, în seara zilei în care Guvernul Mureșan – susținut de PNL, USR și UDMR – a picat la votul de învestitură din Parlament, că „a fost și un test al limitelor” pe care le au cele trei partide ale Coaliției care reușește să strângă aproximativ 40% din voturile totale ale deputaților și senatorilor. Totodată, Bolojan a afirmat și că, din punctul său de vedere, cetățenii români au „nu au nevoie de orgolii”, în contextul în care, imediat după încheierea votului pentru Executivul lui Siegfried Mureșan, liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi acuza pe cei din PNL și USR că „au pierdut 10 zile din cauza orgoliilor”.

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„Oamenii trebuie să înțeleagă că atâta este capacitatea noastră totală” / „E foarte greu să ai încredere în oameni care te înjură, dar vor să ai un dialog bazat pe respect”

„Noi ceea ce am putut face am făcut. A fost și un test al limitelor pe care le avem cei din centru-dreapta. Avem, așa cum s-a dovedit, o capacitate de a aduna 40% din voturi. Cele 182 de voturi înseamnă 40% din numărul total de parlamentari. Oamenii trebuie să înțeleagă că atâta este capacitatea noastră totală.

Am căutat să ne respectăm. Cred că românii nu au nevoie astăzi de orgolii. N-au nevoie de frazele sforăitoare pe care le-am auzit astăzi, de jigniri de cea mai joasă speță. Au nevoie de atitudini normale. Dar e foarte greu să ai încredere în oameni care te înjură cu două ore înainte și, după aceea, vor să ai un dialog bazat pe respect, pe înțelegere, știind ce s-a întâmplat”, a declarat Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot: „Am mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor” / „PSD este pregătit să construiască o alternativă”

Imediat după votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Mureșan, Sorin Grindeanu a făcut doar o scurtă declarație de presă. Acesta i-a înțepat din nou pe foștii colegi de Coaliție – Ilie Bolojan și Dominic Fritz, liderii PNL și USR – cărora le-a atribuit cele „10 zile pe care România le-a pierdut din cauza orgoliilor” și a afirmat că partidul său susține „o alternativă la austeritatea de până acum”.

„O să stăm și zilele viitoare de vorbă, pentru că eu cred că evenimentele vor impune acest ritm. Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau, de la bun început, că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist.

Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până când nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării.

Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța”, a explicat Sorin Grindeanu.