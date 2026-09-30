Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 30 septembrie, la scurt timp după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat la votul de învestire pe care l-a cerut Parlamentului, că el chiar își dorește să fie desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, „spre deosebire de europarlamentarul PNL”. Liderul social-democraților a mai afirmat că nu vede alegerile anticipate ca pe o soluție, însă că partidul său – cotat pe locul 2 în sondajele de opinie – nu se teme de un astfel de scenariu. Totodată, Grindeanu a mai spus că singura sa condiție pentru a își asuma formarea noului Guvern este să aibă o majoritate transparentă, obținută în urma negocierilor cu toate formațiunile politice din Parlament.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

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„Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru” / „Am o singură condiție”

Liderul PSD a explicat că are o singură condiție, în cazul în care va fi desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României. Grindeanu a explicat că nu este de acord cu scenariul în care Guvernul pe care îl va propune nu se bazează pe o majoritate transparentă, care să îi asigure, fără emoții, cele 233 de voturi necesare pentru învestire.

„Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureșan care nu și-a dorit acest lucru. Am făcut apel la dialog. Cu toții trebuie să reducem nivelul discursului public, dacă vrem binele românilor. Eu nu consider că este o soluție, în acest moment, cea a alegerilor anticipate, dar PSD-ul, ca să fiu foarte clar, nu se teme de alegeri anticipate. În momentul în care aș fi desemnat, am o singură condiție. Dincolo de faptul că voi discuta cu toată lumea, ca să fie clar. Să mă bazez pe o majoritate transparentă”, a declarat Sorin Grindeanu pentru Antena 3 CNN.

„PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum” / „Am mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor”

Imediat după votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Mureșan, Sorin Grindeanu a făcut doar o scurtă declarație de presă. Acesta i-a înțepat din nou pe foștii colegi de Coaliție – Ilie Bolojan și Dominic Fritz, liderii PNL și USR – cărora le-a atribuit cele „10 zile pe care România le-a pierdut din cauza orgoliilor” și a afirmat că partidul său susține „o alternativă la austeritatea de până acum”.

„O să stăm și zilele viitoare de vorbă, pentru că eu cred că evenimentele vor impune acest ritm. Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau, de la bun început, că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist.

Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până când nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării.

Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța”, a precizat Sorin Grindeanu.