Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”

Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate”

Flavius Niculescu
Grindeanu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 30 septembrie, la scurt timp după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat la votul de învestire pe care l-a cerut Parlamentului, că el chiar își dorește să fie desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, „spre deosebire de europarlamentarul PNL”. Liderul social-democraților a mai afirmat că nu vede alegerile anticipate ca pe o soluție, însă că partidul său – cotat pe locul 2 în sondajele de opinie – nu se teme de un astfel de scenariu. Totodată, Grindeanu a mai spus că singura sa condiție pentru a își asuma formarea noului Guvern este să aibă o majoritate transparentă, obținută în urma negocierilor cu toate formațiunile politice din Parlament.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru” / „Am o singură condiție”

Liderul PSD a explicat că are o singură condiție, în cazul în care va fi desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României. Grindeanu a explicat că nu este de acord cu scenariul în care Guvernul pe care îl va propune nu se bazează pe o majoritate transparentă, care să îi asigure, fără emoții, cele 233 de voturi necesare pentru învestire.

„Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureșan care nu și-a dorit acest lucru. Am făcut apel la dialog. Cu toții trebuie să reducem nivelul discursului public, dacă vrem binele românilor. Eu nu consider că este o soluție, în acest moment, cea a alegerilor anticipate, dar PSD-ul, ca să fiu foarte clar, nu se teme de alegeri anticipate. În momentul în care aș fi desemnat, am o singură condiție. Dincolo de faptul că voi discuta cu toată lumea, ca să fie clar. Să mă bazez pe o majoritate transparentă”, a declarat Sorin Grindeanu pentru Antena 3 CNN.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu

„PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum” / „Am mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor”

Imediat după votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Mureșan, Sorin Grindeanu a făcut doar o scurtă declarație de presă. Acesta i-a înțepat din nou pe foștii colegi de Coaliție – Ilie Bolojan și Dominic Fritz, liderii PNL și USR – cărora le-a atribuit cele „10 zile pe care România le-a pierdut din cauza orgoliilor” și a afirmat că partidul său susține „o alternativă la austeritatea de până acum”.

„O să stăm și zilele viitoare de vorbă, pentru că eu cred că evenimentele vor impune acest ritm. Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau, de la bun început, că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist.

Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până când nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării.

Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța”, a precizat Sorin Grindeanu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Proteste în miez de noapte la arestul central unde e încarcerat Călin Georgescu. Sute de oameni își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: ”Căline, Căline, poporul e cu tine”
22:51
Proteste în miez de noapte la arestul central unde e încarcerat Călin Georgescu. Sute de oameni își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: ”Căline, Căline, poporul e cu tine”
REACȚIE Bolojan respinge apelul lui Predoiu pentru refacerea fostei coaliții: „Nu PNL e partidul care nu și-a respectat înțelegerile”
22:32
Bolojan respinge apelul lui Predoiu pentru refacerea fostei coaliții: „Nu PNL e partidul care nu și-a respectat înțelegerile”
ACCIDENT Viceprimarul Timișoarei, care urmează să preia conducerea interimară a orașului după plecarea lui Fritz, a fost implicat într-un accident rutier cu un tramvai
22:07
Viceprimarul Timișoarei, care urmează să preia conducerea interimară a orașului după plecarea lui Fritz, a fost implicat într-un accident rutier cu un tramvai
MARIUS TUCĂ SHOW Dăncilă susține că USR poate arunca în aer relația României cu SUA după reacția în „scandalul ambasadoarei din Grecia”: „Plângerea de înaltă trădare pot duce la un conflict diplomatic”
22:07
Dăncilă susține că USR poate arunca în aer relația României cu SUA după reacția în „scandalul ambasadoarei din Grecia”: „Plângerea de înaltă trădare pot duce la un conflict diplomatic”
DECES Doliu în televiziunea britanică. Prezentatoarea Esther Rantzen a murit la 86 de ani
21:43
Doliu în televiziunea britanică. Prezentatoarea Esther Rantzen a murit la 86 de ani
REACȚIE CTP îl crede pe Nicușor Dan „mai tare decât nea Nicu”, după ce președintele a anunțat că face o nouă desemnare de premier și refuză alegerile anticipate
21:38
CTP îl crede pe Nicușor Dan „mai tare decât nea Nicu”, după ce președintele a anunțat că face o nouă desemnare de premier și refuză alegerile anticipate
Mediafax
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Cancan.ro
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Ce opțiuni mai are Nicușor Dan după căderea Guvernului Mureșan. De ce PSD nu putea vota „fără să se detoneze în interior”
Mediafax
Ce scrie presa străină după ce Guvernul Mureșan A PICAT la vot în Parlament. Criza politică, prelungită
Click
Ce s-ar fi întâmplat în ziua în care Valentina și iubitul ei au mers la mănăstire. Cu cine ar fi petrecut tânăra ultimele ore ale vieții sale
Digi24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
(P) Când anxietatea nu mai este doar stres: semnele care arată că este momentul să ceri ajutor specializat
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
CONTROVERSĂ Președintele Letoniei spune că țara sa ar putea găzdui arme nucleare dacă NATO decide să le desfășoare în țările baltice
22:51
Președintele Letoniei spune că țara sa ar putea găzdui arme nucleare dacă NATO decide să le desfășoare în țările baltice
EXCLUSIV Petrișor Peiu susține, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot, că există linii roșii care blochează majoritatea. „Liderii de partid vor fi linșați dacă le încalcă”
22:37
Petrișor Peiu susține, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot, că există linii roșii care blochează majoritatea. „Liderii de partid vor fi linșați dacă le încalcă”
ACTUALITATE Petrișor Peiu, detalii din culisele negocierilor pentru guvernul Siegfried. „Un parlamentar AUR a fost avertizat ca pierde mandatul dacă nu votează guvernul”
22:32
Petrișor Peiu, detalii din culisele negocierilor pentru guvernul Siegfried. „Un parlamentar AUR a fost avertizat ca pierde mandatul dacă nu votează guvernul”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 1 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 1 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Toni Neacșu analizează scenariul desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
21:28
Toni Neacșu analizează scenariul desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
CONTROVERSĂ Marea Britanie consideră că Iranul este implicat în incidentul de la baza RAF Fairford, care găzduiește bombardiere strategice americane
21:14
Marea Britanie consideră că Iranul este implicat în incidentul de la baza RAF Fairford, care găzduiește bombardiere strategice americane

Cele mai noi

Trimite acest link pe