Gică Hagi, mesaj după noua umilință a naționalei de fotbal: „Performanța trebuie să înceapă din Piața Victoriei / Degeaba ne plângem, România a regresat după 1990”

Gică Hagi a transmis un mesaj dur după înfrângerea României în fața Bosniei, scor 2-4, și a cerut o schimbare profundă în sportul românesc, susținând că aceasta trebuie să înceapă inclusiv de la nivelul Guvernului. Selecționerul și-a asumat responsabilitatea pentru modul în care a pregătit partida și a vorbit despre necesitatea unui „proiect național” pentru sport.

Gică Hagi și-a asumat responsabilitatea după România – Bosnia 2-4

Selecționerul a recunoscut că echipa națională are foarte mult de muncă și a spus că își asumă deciziile luate înaintea celor două partide.

„Ce am văzut în seara asta, avem de lucrat foarte, foarte mult. Nu știu când am zis bine că România trebuie să construiască o mentalitate de campion. Dacă ne mulțumim cu puțin, puțin o să vină.

Am avut încredere, am zis, am planificat anumite lucruri. Eu sunt vinovatul, mi-o asum, așa îmi place și vom vedea. Voi reflecta o noapte, o să dorm bine la Mogoșoaia, o să avem o ședință și vom trata lucrurile foarte serios, pe ce direcție trebuie făcută și cum trebuie mers.

Trebuie reflectat foarte, foarte serios. Lăsați-mă să dorm o noapte și vom vedea de mâine încolo ce va fi. Contează mai puțin Hagi. Aici e cine lucrează pentru România și trebuie să fie România la mijloc și trebuie făcut ceva foarte, foarte serios.

Cu siguranță o să vă zic. Mi-am dorit să fiu la echipa națională, am respectat-o, am făcut, dar trebuie să performăm. Trebuie să ai succes, să-l căutăm, ca să potolim lumea și suporterii. Avem nevoie. România are nevoie de acest lucru, pentru că a dovedit și înainte, și după noi, băieții au dovedit că pot face performanță.”

„Trebuie să facem ceva pentru România, începând cu Piața Victoriei”

Gică Hagi a dus discuția dincolo de rezultatul meciului cu Bosnia și a susținut că schimbarea trebuie să fie una la nivelul întregului sport românesc.

„Cu mine, fără mine, nu mai contează. Să ne ducem sus. Nu există altă cale. Nu putem accepta rezultatul acesta, niciodată. Atunci chiar e dureros. Trebuie reflectat din toate punctele de vedere, începând cu Piața Victoriei. Trebuie să facem ceva pentru România. Lucrăm toți pentru România, nu pentru unul sau pentru celălalt.

Cu mine, fără mine, trebuie să ajungem departe. Cum ai auzit, România trebuie să se ducă sus, să facă țara fericită, să facă calificări, să se ducă la nivel foarte bun.”

Hagi: „N-am trecut examenul, nici eu, nici ei”

Selecționerul a vorbit și despre evoluția sportului românesc după 1990 și a cerut un proiect național care să înceapă de la copii.

„N-am trecut examenul, nici eu, nici ei. Ce să ne mai ascundem? Ce să facem? Spuneți ce doriți, ce vreți, aveți dreptate. Să tăcem din gură și să vedem unde mergem, începând cu Piața Victoriei. E România la mijloc, să nu uitați asta.

Cât am progresat noi după anul 1990? Suntem la nivelul ăla? Nu. Trebuie să creăm un drum unde să ne ducem, să avem ambiție. Unde e proiectul? Ăla mare. E România la mijloc, e proiect național.”

„Sportul trebuie să devină prioritate și în România”

Hagi a dat exemplul Norvegiei și a susținut că dezvoltarea sportului trebuie să înceapă de la copii și să fie susținută printr-un proiect pe termen lung.

„România în sport… s-a zis că nu ne interesează sportul. Păi de aia norvegienii… dacă îi interesează sportul și au interes și au început de la copii, de la 7 ani, proiect național, 14 ani, toată lumea vibrează, atunci trebuie să ne uităm. Noi de ce n-o facem? Sportul nu e important, e ceva așa… Atunci trebuie să devină prioritate și în România.

Trebuie să începem să investim ca lumea în ei. Am crezut și sunt în continuare, sunt 99%, nu 100%. În Germania a fost generația de suflet, o bază există, dar nu e de ajuns. Trebuie să mergem ca lumea la nivel foarte mare. Ce o să facem, nu știu, voi vedea”, a declarat Hagi, la conferința de presă.