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Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”

Flavius Niculescu
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Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 30 septembrie, în seara zilei în care Guvernul Mureșan a picat la votul de învestitură din Parlament, că va desemna un nou premier luni, 5 octombrie, în urma unei noi runde de negocieri cu partidele parlamentare, însă că exclude complet un scenariu în care noul Executiv va include și membrii din AUR, partidul care stă cel mai bine în sondajele de opinie. Mai mult, Nicușor Dan a explicat că, indiferent de persoana care va fi desemnată, aceasta va avea condiția obligatorie de a nu forma un Guvern cu AUR, pe motiv că „ar afecta relația cu partenerii”.

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Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

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„O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri”

„Da, voi condiționa următoarea persoană desemnată să nu coopteze partidul AUR la guvernare. Nu din vreo lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru lani. Mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe. Din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții.

O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană. România nu își permite asta în momentul ăsta”, a declarat Nicușor Dan în conferința de presă organizată la Ambasada României din Republica Cehă.

Avangarde: AUR crește în plină criză politică. 88% dintre români spun că țara merge în direcția greșită

Cel mai recent sondaj Avangarde, publicat vineri, 25 septembrie, reflectă un nivel mare de nemulțumire în rândul populației față de direcția în care se îndreaptă România. Un procent covârșitor de 88% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce numai 8% cred că direcția este una bună.

În ceea ce privește intenția de vot la alegerile parlamentare, AUR este indicat de 36% dintre respondenții care și-au exprimat o opțiune, urmat de PSD, cu 23%, și PNL, cu 16%. USR este cotat cu 8%, iar UDMR cu 5%. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

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