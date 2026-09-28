Federația Română de Baschet anunță, luni, moartea lui Radu Diaconescu, fost mare baschetbalist, căpitan al echipei naționale și antrenor.

Cine a fost Radu Diaconescu, deținătorul unui record istoric în baschetul românesc

Radu Diaconescu, de 13 ori campion național, ar fi împlinit 82 de ani peste două luni.

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Născut în 1944, Radu Diaconescu a debutat în baschet la echipa Academiei Militare și a devenit una din figurile-cheie ale generației sale.

A evoluat atât pentru CCA București, cât și pentru Dinamo București, cucerind în total 13 titluri de campion național, un record al baschetului românesc.

Sportivul a îmbrăcat de peste 220 de ori tricoul echipelor naționale ale României, la juniori și seniori, și a participat la 5 ediții ale Campionatelor Europene.

Timp de 10 ani a fost căpitan al reprezentativelor de tineret și seniori.

Cariera pe banca tehnică: De la Academia Militară la experiența din Canada

După retragerea din activitate, Radu Diaconescu a rămas aproape de baschet. A atrenat Academia Militară între 1980 şi 1990, iar în sezonul 1983-1984 a condus şi echipa naţională. Stabilit ulterior în Canada, a continuat să activeze în baschet, inclusiv în cadrul Universităţii Carleton, iar în anii 2010 a revenit pentru o perioadă şi pe banca lui CSM Bucureşti.

„Radu Diaconescu a fost Maestru Emerit al Sportului şi unul dintre oamenii care au marcat profund istoria baschetului românesc. Federaţia Română de Baschet transmite sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit. Odihnească-se în pace!”, este mesajul FRB.