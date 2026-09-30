Pe 30 septembrie, Statele Unite au finalizat oficial retragerea completă a trupelor din Irak și au pus capăt unei prezențe militare de 23 de ani. Cu această ocazie, Donald Trump a salutat acest eveniment pe care l-a numit „o victorie” atât pentru Statele Unite, cât și pentru Irak, precum și o victorie decisivă împotriva grupării teroriste Stat Islamic.

„Lansată în 2003 sub președinția lui George W. Bush și continuată sub administrația lui Barack Hussein Obama în 2014 și a Somnorosului Joe Biden, Operațiunea Inherent Resolve se încheie în 2026 sub conducerea președintelui Donald J. Trump. Această zi este o victorie pentru Statele Unite, o victorie pentru Irak și o victorie decisivă asupra ISIS, care a fost complet decimată de administrația Trump, la primul mandat”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

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Atât în mesajul postat pe Truth Social, cât și în cadrul unui eveniment la Casa Albă, Trump a catalogat războiul din Irak drept o „incursiune foarte scumpă în iad” generată de deciziile politice greșite ale fostelor administrații de la Washington.

Oficial, retragerea a fost convenită în anul 2024 între Washington și Bagdad și a pus capăt Operațiunii Inherent Resolve, misiunea coaliției conduse de Statele Unite împotriva grupării Statul Islamic.

În punctul de maximă intensitate al războiului din Irak, în 2007, peste 170.000 de militari americani erau desfășurați în țară. Grosul forțelor americane a părăsit Irakul în 2011, în timpul administrației președintelui Barack Obama, însă s-au întors trei ani mai târziu, la solicitarea Bagdadului, după ce gruparea Statul Islamic a capturat mai multe zone ale țării. De atunci, rolul soldaților americani a evoluat de la operațiuni de luptă la activități de instruire, consiliere și schimb de informații.

Președintele american a comparat această acțiune cu retragerea trupelor din Afganistan în 2021, însă a ținut să precizeze că de data aceasta procesul a fost unul complet ordonat, fără pierderi de vieți omenești sau echipamente militare strategice.

În ciuda declarațiilor lui Trump, retragerea trupelor americane din Irak este văzută în mod diferit la Teheran. Iranul și milițiile șiite din regiune susținute de acesta au proclamat acest moment drept o victorie și au numit plecarea americanilor un triumf al „axei de rezistență” din Orientul Mijlociu.