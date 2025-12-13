Voleiul românesc și-a premiat vârfurile acestui an în cadrul unei ceremonii spectaculoase. Gala Voleiului a strâns gloriile din trecut și din prezent, antrenori care au scris istorie, dar și reprezentanți ai tinerei generații.

La un an distanță de momentul viral care a făcut înconjurul planetei – căderea spectaculoasă cu scaunul de arbitru la meciul de Liga Campionilor de la Perugia – Paul Szabo-Alexi nu doar că și-a recăpătat echilibrul, dar a și urcat la cel mai înalt nivel al carierei sale. În 2025, Federația Română de Volei l-a desemnat Arbitrul Anului, într-un sezon în care românul a bifat performanțe pe care alții le strâng într-o viață.

Ei sunt cei mai buni din voleiul românesc

Dacă ar fi să facem o paralelă cu fotbalul, Paul Szabo-Alexi ar fi echivalentul lui Istvan Kovacs. „Anul ăsta a fost unul cu foarte multe reușite. Am avut a treia semifinală de Champions League arbitrată în calitate de A1 și a venit și finala la Istanbul, chiar dacă am fost A2. Am participat la trei competiții din cadrul Volleyball Nations League la Xi’an, Beijing și Hong Kong. Și am avut onoarea de a participa în luna august la Campionatul Mondial feminin din Thailanda” a declarat cel mai bun arbitru din voleiul românesc din acest an.

În urmă cu un an, tot în luna decembrie, când oficia în partida din Liga Campionilor dintre Perugia și St. Nazaire, românul a fost fără voia lui protagonistul unui moment care a devenit viral: un jucător al francezilor l-a dărâmat din greșeală cu tot cu scaun.

Diana Vereș a fost desemnată voleibalista anului 2025

Voleibalista anului 2025 a fost desemnată Diana Vereș. Liberoul naționalei și al campioanei României, Volei Alba Blaj, recunoaște că la început nu i-a plăcut deloc acest sport.

„Mă simt extraordinar. Nu m-am așteptat să primesc acest premiu, însă este dovadă a muncii. Am muncit foarte mult pentru asta. Știu doar că nu a început prea bine, nu îmi doream să fac volei, însă am mers după sora mea mai mare, însă acum nu regret nici o secundă. După ce am început să practic mai serios, mi-am setat niște obiective și mă bucur că am reușit să le îndeplinesc”, și-a amintit laureata acestui an.

Organizarea Campionatului European masculin de volei de la Cluj-Napoca, marea provocare a anului 2026

Pentru președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, această Gală a fost momentul de respiro înainte de întoarcerea la marea provocare a anului viitor: organizarea, la Cluj-Napoca, a unei grupe de la Campionatul European masculin de volei.

„E nevoie să facem cumva mereu câte un pas în față sau să ne ridicăm la un alt nivel. Faptul că organizăm a doua oară o grupă de Campionat European nu face decât să întărească puțin activitatea Federației la nivelul Confederației Europene. Dezavantaje nu sunt, decât timp și resurse, dar avantajele sunt mult mai multe. Dacă n-ar fi greu, înseamnă că nici noi n-am putea să facem ceva mai de lungă durată”, a declarat Adin Cojocaru.

Șeful voleiului românesc a trecut în revistă și cele mai bune trei momente ale voleiului nostru în acest an. „După părerea mea, primele trei performanțe ale voleiului românesc din 2025 sunt, în ordine, acestea: prima este medalia de bronz câștigată în Golden League, de naționala feminină de senioare, o premieră. Apoi, calificarea la Campionatul Mondial U17 a naționalei masculine, nici nu mai știu de când nu s-a mai întâmplat. Iar apoi, al treilea lucru de care eu sunt mândru și noi toți ar trebui să fim foarte mândri, este participarea la un Campionat Mondial după 43 de ani”, a mai spus Adin Cojocaru.

Premiile acordate în cadrul Galei Voleiului Românesc

Voleibalistul anului – Bela Bartha

Voleibalista anului – Diana Vereş

Antrenorul anului – Sergiu Stancu

Arbitrul anului – Paul Szabo

Performanţă în antrenorat – Bogdan Tănase

Ambasadorul anului – Gheorghe Creţu

Ambasadoarea anului – Cristina Pîrv

Cel mai bun arbitru (volei în sală): Paul Szabo

Cel mai bun club de seniori la masculin – CS Dinamo Bucureşti

Cel mai bun club de seniori la feminin – CSM Volei Alba Blaj

Echipa anului la volei pe nisip feminin: Beata Vaida/ Francesca Alupei

Echipa anului la volei pe nisip masculin: Andrei Grigore/ Eduard Popa

Antrenorul anului la volei pe nisip: Adrian Pricop

Arbitrul anului la volei pe nisip: Mirela Mateizer

Cel mai bun club de copii și juniori – feminin: CS Dinamo București

Cel mai bun club de copii și juniori – masculin: CSM București

Antrenorul anului la copii și juniori – feminin: Claudiu Simion (CTF Mihai I)

Antrenorul anului la copii și juniori – masculin: Tudor Orășanu (CSS Suceava)

Trofee pentru excelenţă în antrenorat – Mircea Gătej, Dan Lăzărescu, Marian Boldişteanu, Dan Gavril, Florin State, Constantin Ferenţi, Marius Mărgărit, Viorel Raicu, Florin Teodorescu, Ion Şoacă, Marian Giurgiteanu, Gheorghe Văraru, Ştefan Dumitrescu.