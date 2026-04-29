Fostele nume grele din handbalul stelist au luat atitudine după ce s-a vehicular informația că echipa Steaua ar urma să fie desființată.

Radu Voina, Cristian Gațu și Vasile Stângă, dar și alți foști sportivi de renume, i-au scris ministrului Radu Miruță, cel care conduce azi Ministerul Apărării Naționale.

Mesaj dur pentru ministrul Radu Miruță de la fostele glorii din handbal care au reprezentat Steaua: „S-a promovat mediocritatea”

„SOS! Nu desfințați Secția de Handbal de la Clubul Sportiv al Armatei „STEAUA” București

Domnului ministru al Apărării Naționale RADU-DINEL MIRUȚĂ

Suntem un grup de performeri ai Clubului Sportiv al Armatei (C.S.A.) „STEAUA” București, foști comandanți, campioni și medaliați olimpici, mondiali și europeni, care am reprezentat cu cinste, onoare și devotament handbalul românesc pe toate continentele. Acum, aflăm neoficial, că secția cea mai titrată de la CSA Steaua București- cea de handbal masculin, va fi desființată.

Îngrijorați de degradarea și amatorismul managerial care a pus stăpânire, de vreo 20 ani, pe cel mai titrat club sportiv al României, ne-am hotărât să tragem un semnal de alarmă pentru a stopa desființarea secției de handbal de la CSA Steaua București.

Ce performanțe a făcut Steaua în handbal?

Echipa de handbal masculin a CSA Steaua București a obținut de la înființarea clubului militar în 1947 și până în prezent o mulțime de performanțe remarcabile printre care enumerăm:

28 de titluri naționale la handbal în „7” între 1963 și 2008;

7 titluri naționale la handbal în „11” între 1950 și 1961;

9 Cupe ale României între 1981 și 2009;

Cupa României în „11”-în 1949

Liga Campionilor în 1968 și 1977;

Cupa Challenge EHF în 2006;

Handbaliștii de la CSA Steaua București au contribuit din plin la obținerea de către România a celor patru titluri mondiale la handbal în „7”, la edițiile din 1961, 1964, 1970 și 1974, dar și la câștigarea a numeroase medalii olimpice și europene, fapt pentru care timp de 20 de ani, țara noastră a dat ora exactă în handbalul mondial.

Din păcate, mari legende ale handbalului militar și românesc ca Gheorghe Gruia, Ștefan Birtalan, Olimpiu Nodea sau Cornel Oțelea au plecat dintre noi, dar performanțele lor au rămas scrise cu litere de aur în istoria handbalului mondial.

„În locul nostru au fost promovați oameni modești și oportuniști”

Preocuparea noastră permanentă ca handbaliști la CSA Steaua București a fost marea performanță pentru ca tricolorul să fluture pe cel mai înalt catarg iar imnul României să răsune în întreaga lume. Pentru noi handbaliștii, Steaua a fost a doua casă, locul unde ne-am format ca sportivi și ca oameni și tot timpul am fost mândri că am făcut parte din marea familie a Stelei.

Dar, acum constatăm cu tristețe că cei care au condus clubul militar în ultimii 20 ani au fost preocupați doar promovarea mediocrității și a non-valorilor, demonstrând lipsă totală de viziune și fair play, îndepărtând foștii mari handbaliști care au transpirat, concurat și performant în tricoul Stelei pentru gloria și imaginea Armatei și a României.

Rând pe rând, simbolurile handbalistice ale CSA Steaua București, adică tocmai cei care puteau aduce plus valoarea handbalului de la clubul militar, au fost alungați de la CSA Steaua. În locul lor au fost promovați oameni modești și oportuniști, fără nicio legătură cu spiritul marii performanțe și cu istoria handbalului de la CSA Steaua București, care nu au înțeles că rolul lor este acela de a fi în slujba handbaliștilor pentru a realiza mari performanțe handbalistice pentru clubul militar și România.

CSA Steaua București nu are o sală proprie de handbal

Cu tristețe, noi cei care am performat în handbal la clubul militar am mai constatat că cei care au condus CSA Steaua București, dar mai ales secția de handbal, au fost total lipsiți de viziune, inițiativă și interes în ceea ce privește dezvoltarea și modernizarea bazei materiale și aducerea ei la standarde de nivel internațional.

Din cauza acestui management de amatori, CSA Steaua București nu are o sală proprie de handbal, ajungând să joace meciurile de acasă la …Chiajna ori Sighișoara.

S-a trecut prea ușor cu vederea peste principala prevederea a Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” aceea de „realizarea unor performanțe de mare valoare, în scopul reprezentării cu demnitate a sportului românesc pe plan intern și internațional și în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene”.

„Soluții de îndepărtare a erorilor care au condus la criza managerială actuală”

Astăzi, constatăm cu regret că asumarea responsabilităţii lipseşte cu desăvârșire la nivelul CSA Steaua București, fapt pentru care secția de handbal a ajuns o anexă uitată în Bulevardul Ghencea care se zbate să supraviețuiască în mocirla mediocrității, fiind la un pas de desființare.

Observațiile și constatările mai sus menționate au reprezentat principalul motiv pentru care lansăm acest Apel public de salvare de la desființare a secției de handbal, cerând implicarea și sprijinul dumneavoastră, în numele nostru personal și al tuturor iubitorilor handbalului românesc pentru a stopa desființarea secției de handbal de la CSA Steaua București și, totodată, pentru a căuta căi și soluții de îndepărtare a erorilor care au condus la criza managerială actuală și la impasul în care a ajuns, din punct de vedere al performanței sportive, cea mai titrată secție sportivă a clubului militar.

De asemenea, vă solicităm ca în cel mai scurt timp să dispuneți elaborarea unei strategii foarte clare axate pe finanțarea activității handbalistice de la CSA Steaua București în vederea redresării și pregătirii pentru marea performanță cu singurul scop de a participa și a reprezenta cu cinste Armata Română și României la marile competiții internaționale: Jocurile Olimpice, campionate mondiale și europene”.

Vă mulțumim și anexăm numele foștilor handbaliști care au performat foarte mulți ani sub culorile clubului militar și care au aderat la acest Apel public de salvarea a secției de handbal masculin de la Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA” București:

1. Cristian Gațu

2. Radu Voina

3. Gheorghe Goran

4. Mihai Marinescu

5. Vasile Stîngă

6. Nicolae Munteanu

7. Constantin Tudosie

8. Ion Popescu

9. Gavril Kicsid

10. Werner Stockl

11. Ștefan Orban

12. Cezar Drăgăniță

13. Marian Dumitru

14. Laurențiu Roșu

15. Adrian Ghimeș

16. Dumitru Berbece

17. Cristian Ionescu

18. Ioan Belu

19. Victor Neagu

20. Constantin Petre

Ce echipe s-au calificat la Final 4 de la Budapesta! CSM București a ajuns din nou în top: „Sunt foarte mândră de fete”