Miliardarul Ion Țiriac dezvăluie cum a pierdut Ordinul Muncii clasa I și cine i-a luat decorația: „Am fost milițian 20 de ani, aș fi meritat o pensie”

Ion Țiriac face dezvăluiri despre cum s-a trezit fără Ordinul Muncii clasa I, cu care fusese decorat, scrie PROSPORT. Fostul mare sportiv și actual om de afaceri a vorbit deschis despre un episod mai puțin cunoscut din trecutul său.

Într-o rară ieșire publică pe acest subiect, miliardarul a povestit cum i s-a retras Ordinul Muncii clasa I și mai ales cine a cerut acest lucru.

Țiriac, decorat pentru merite sportive

Țiriac și-a amintit spus că decorația i-a fost acordată în 1971 pentru merite deosebite și promovarea imaginii României prin performanțele sportive obținute. Schimbările politice petrecute după momentul Decembrie ’89 l-au pus în fața noii realități: nu mai merita să dețină Ordinul Muncii clasa I.

Mai departe, discutând în același context, miliardarul a arătat că, deși a fost legitimat timp de 20 de ani la clubul Dinamo București, nu beneficiază de o pensie din partea statului român.

„Culmea este că eu, totuși, am fost milițian 20 de ani! Dinamo, Dinamo! Și nici astăzi nu știu că nu mi-a dat nimeni nicio pensie. Cu toate că aș merita o pensie, cum am meritat Ordinul Muncii clasa I, pe vremea aia… și nu mi l-a dat gratis. Adică, l-am câștigat cumva. Dar, pe urmă, mi l-a anulat …cred că primul președinte al României (n.r. – Ion Iliescu). A spus că nu mai sunt bune ordinele și drepturile alea pe care le-am câștigat: să mergem cu tramvaiul gratis, să plătim 50% la tren, să nu plătim impozite, nu știu ce… S-au perimat toate. Deci, e în regulă și treaba asta”, a povestit Țiriac, la gsp.ro.

Cu ce își ocupă viața Țiriac, la 87 de ani

Ajuns în pragul vârstei de 87 de ani, Ion Țiriac spune că nu se retrage complet din activitate, doar mai încetinește puțin ritmul:

„Nu fac nimic altceva decât voiajez tot timpul, cum am voiajat în ultimii 75 de ani. Cu mai multe probleme decât aveam înainte. Când le aveam înainte era să mă uit dacă am tenișii, cum se spunea pe vremea aia, în regulă. Sau îi am pe ăia chinezești și s-au rupt, deja, și de unde dracu’ să mai facem rost de încă o pereche… Și dacă aveam o rachetă, dacă erau două sau erau rupte sau nu știu ce… Deci, problemele erau mult mai puține.

Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, business-ul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu ăl mare să-și facă treaba și eu încerc, încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să-mi cadă din cer, după atâția ani”.

Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați români din lume, mai notează ProSport. Are o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari.

