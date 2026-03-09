„EXCLUSIV RAPID” după Rapid – Craiova 1-1, la exact 20 de ani de la Rapid – Hamburg 2-0, e în direct pe YouTube – ProSport de la 16:45

Rapid începe playoff-ul la două puncte de liderul ligii 1 și continuă lupta pentru titlu.

Îi ascultam pe Gâlcă și Petrilă și discutăm cu voi despre meciul de aseară din Giulești și despre următoarele 10 partide, care ar putea să readucă titlul de campioana după 23 de ani.

Ne reamintim alături de Daniel Niculae de victoria fantastică cu Hamburg, de pe 9 martie 2006.

