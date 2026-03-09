Prima pagină » Actualitate » Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său

09 mart. 2026, 13:55, Actualitate
Mirel Rădoi este alesul și va antrena echipa FCSB. Nașul său, Gigi Becali, l-a convins să vină de pe acum, când formația campioană joacă în play-out. Despărțirea de Elias Charalambous și Mihai Pintilii este oficială, scrie PROSPORT.

Chiar dacă încă nu a fost prezentat într-o conferință, lui Rădoi i s-a reamintit cum este să lucreze pentru Becali.

Ce nume de jucători a pronunțat Rădoi

Asta pentru că latifundiarul din Pipera a avut grijă să povestească la televizor tot ce a vorbit cu finul său, inclusiv tactica pe care tehnicianul vrea să o folosească. Prosport remarcă faptul că Becali a dezvăluit schimbările pe care Rădoi este gata să le facă în formația „roș-albastră”. De altfel, patronul a recunoscut că noul antrenor de la FCSB l-a corectat, deja, în privința unui fotbalist important din lotul bucureștenilor.

Imediat după 1-3 cu Universitatea Cluj, Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au anunțat plecarea de la FCSB. Ca și cum anticipase mutarea, Gigi Becali s-a reorientat rapid și l-a convins pe Mirel Rădoi să vină de pe acum, înainte de startul play-out-ului.

„A zis ori David Miculescu, ori Thiam. M-a întrebat ce a jucat Thiam aseară. Am zis în bandă. «Greșit, nașule! Ți-am mai zis, Thiam e doar atacant». George Popescu nu face foarte mult faza defensivă, dar e mai agresiv decât el”, a dezvăluit Becali.

Despre cine se va ocupa de transferurile care vor fi făcute la FCSB în viitor, Gigi Becali a replicat fără să stea pe gânduri:

„Nu doar Mirel Rădoi va decide transferurile la FCSB. MM a făcut deja biroul. Pune monitoare, vor fi 4-5 oameni. S-a înțeles Mirel cu MM, i-a dat toate datele despre echipă. O să fie și Adrian Ilie, ei să facă tot”.

Gigi Becali anunță că nu se mai implică la FCSB. Mirel Rădoi are controlul. „Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră”

Reacțiile jucătorilor după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”

