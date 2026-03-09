Prima pagină » Sport » Spania – România se joacă duminică la Madrid! Cine transmite la TV meciul „stejarilor”

Spania – România se joacă duminică la Madrid! Cine transmite la TV meciul „stejarilor”

09 mart. 2026, 12:34, Sport
Spania - România se joacă duminică la Madrid! Cine transmite la TV meciul „stejarilor”
Prima reprezentativă de rugby a României a cedat duminică, la Tbilisi, în semifinalele Campionatului European de rugby contra selecţionatei Georgiei, deţinătoarea en-titre a titlului continental cu 30-53 (9-15).

Cu toate că a condus de două ori după două lovituri de pedeapsă transformate de Conache, România a pierdut rapid avantajul și nu a reușit să mai revină până la final.

Spania – România se joacă duminică la Madrid! Cine transmite la TV meciul „stejarilor”

Dar a prestat un joc bun, curajos, reușind să obțină 30 de puncte în fața unui adversar mult mai valoros.

Georgia s-a calificat şi în finala Campionatului European și va juca împotriva Portugaliei.

„Stejarii” vor juca astfel pentru medaliile de bronz ale competiţiei, în 15 martie, la Madrid, pe Estadio Ontime Butarque Leganés, de la ora 17:00, cu Spania, care a pierdut contra lusitanilor, 7-26.

Partida României de la Madrid va fi transmisă în direct la TV de postul TVR Sport.

În partidele pentru locurile 5-8, Elveția a învins Germania cu 35-25, iar Belgia a trecut de Olanda cu 38-15, astfel că Belgia și Elveția vor juca pentru pozițiile 5-6, iar Germania și Olanda, pentru locurile 7-8.

Și în sezonul trecut, România a jucat finala mică a competiției, învingând Portugalia cu 21-7, în deplasare.

Care a fost echipa României în partida cu Georgia?

  • 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ștefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Marius Antonescu (Narbonne), 6. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Nicolas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timișoara), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Toni Maftei (CS Rapid)
  • Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Thomas Crețu (Dax), 19. Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), 20. Matthew Tweddle (CS Rapid), 21. Jondre Williams (CS Dinamo), 22. Dănuț Jipa (CS Rapid), 23. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara)
  • Antrenor: David Gerard

