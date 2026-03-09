Două echipamente de schi adaptat au fost donate asociației Caiac SMile pentru ca persoanele cu dizabilități să poată practica schiul în siguranță și cu echipament potrivit.

Acțiunea a avut legătură și cu tabăra organizată de asociația respectivă pentru angajații cu nevoi speciale ai unei companii importante, iar 40 de persoane cu dizabilități au urcat pe pârtie, au patinat pe gheața patinoarului olimpic și au experimentat roller coasterul dintr-un resort montan.

Sportivii cu dizabilități, ajutor pentru a putea schia în siguranță

Caiac SMile a pornit dintr-o pasiune pentru caiacul de performanță și s-a transformat, în 7 ani, într-una dintre cele mai active organizații de sport adaptat din România. Momentul care a definit misiunea asociației a fost cel în care a redat libertatea de mișcare pe apă persoanelor dependente de scaunul rulant și de atunci fiecare proiect a deschis un domeniu nou.

Pe apă: Prima colaborare cu Kaufland a instalat un ponton adaptat și caiacuri speciale pe lacul Titan din Parcul IOR, primul punct de acces pe apă pentru persoane în scaun rulant din București.

Pe litoral: Taberele de vară au transformat marea dintr-un spațiu inaccesibil într-un loc al libertății.

Pe zăpadă: Sute de ore pe pârtia de la Cheile Grădiștei Fundata și la patinoarul olimpic. La acestea se adaugă prima participare a unui sportiv român la o competiție internațională de sit-ski, un moment istoric pentru sportul adaptat din România.

Pe munte: Soții Alexandru și Anastasia Cebotari au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare de pe vârf, campând la cort.

Pe cal: Programele de integrare prin călărie au adăugat o dimensiune terapeutică și socială, aducând oameni cu nevoi diferite într-un mediu care normalizează conexiunea cu natura.

„Schiul mi-a oferit mereu un sentiment pe care greu îl găsești altundeva…libertate completă, independență, senzația că limitele dispar. Să pot oferi asta, chiar și pentru câteva ore, unor oameni care se confruntă cu bariere fizice reale, reprezintă foarte mult pentru mine. Am venit pentru că am convingerea că liderii unei companii trebuie să fie prezenți acolo unde valorile lor se testează cu adevărat. Și pentru că echipa Caiac SMile a construit ceva ce merită susținut, nu doar menționat într-un comunicat”, a spus Marco Hößl, CEO Kaufland România.