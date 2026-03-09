Prima pagină » Sport » Proiect de dezvoltare a TENISULUI românesc! „Încercăm să creăm o zonă de elită”

Proiect de dezvoltare a TENISULUI românesc! „Încercăm să creăm o zonă de elită”

09 mart. 2026, 15:24, Sport
Proiect de dezvoltare a TENISULUI românesc! „Încercăm să creăm o zonă de elită”

Dave De Haan a explicat ce înseamnă colaborarea cu Victor Hănescu, scopul fiind de a dezvolta academia și tenisul românesc.

Acesta a spus și cum s-a specializat în psihologia high performance, lucrând deja cu mai mulți sportivi printre care și Cezar Crețu, unul dintre tenismeni români ce face parte din academia lui Victor Hănescu.

De altfel, Cezar Crețu anunța pe rețelele sociale, în vara trecută: „Anul acesta am început să colaborez cu Dave de Haan. Îmi doream de mult timp să aprofundez subiectul antrenamentului mental, pentru că mereu m-a atras această zonă. Recomand cu mare drag cartea lui, scrisă împreună cu Cristina Rolo și cred că, în timp, poate deveni o lucrare de referință în domeniul antrenamentului mental în tenis”.

„Încercăm să creăm o zonă de elită”

„Am fost sportiv de performanță, am jucat baschet, am studiat psihologia, iar ulterior m-am specializat în psihologia de high performance. În prezent sunt coach de performanță, concentrat pe optimizarea mentală a sportivilor”, a spus Dave De Haan, într-un clip postat pe pagina de Instagram a lui Victor Hănescu.

Cum au început să colaboreze? Prima discuție a fost la Estoril Open, unde De Haan ajuta pe plan mental un alt sportiv. „Ne-a văzut lucrând și ne-a întrebat: «Nu sunteți antrenori de tenis. Ce faceți?». I-am explicat că lucrăm pe partea mentală și pe gestionarea presiunii în sportul de performanță. Așa a început dialogul nostru…Victor se întreba ce va face cu toată experiența acumulată în tenis. I-am spus: de ce să nu începi o academie și să oferi comunității tot ce ai învățat?”, a mai spus specialistul.

Acum, la academie pregătirea sportivilor caută să îmbine partea tehnică a jocului cu dezvoltarea mentală. „Încercăm să creăm în interiorul academiei o zonă de elită, unde jucătorii profesioniști pot trăi și antrena împreună, într-un mediu de performanță, alături de mine și de Victor, la cel mai înalt nivel”, a afirmat Dave De Haan.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Cristi Chivu, prima reacție despre penalty-ul pe care nu l-a primit echipa lui în Milan – Inter. „Nu mai e nimic de zis!”
14:59
Cristi Chivu, prima reacție despre penalty-ul pe care nu l-a primit echipa lui în Milan – Inter. „Nu mai e nimic de zis!”
SPORT Cupa Teleferic și-a desemnat CÂȘTIGĂTORII. „Ne dorim ca această competiție să devină o anticameră pentru marile competiții”
14:14
Cupa Teleferic și-a desemnat CÂȘTIGĂTORII. „Ne dorim ca această competiție să devină o anticameră pentru marile competiții”
SPORT Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
13:55
Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său
SPORT Spania – România se joacă duminică la Madrid! Cine transmite la TV meciul „stejarilor”
12:34
Spania – România se joacă duminică la Madrid! Cine transmite la TV meciul „stejarilor”
SPORT Incidente la meciul Rapid – Universitatea Craiova. De ce a fost oprită partida de două ori și ce amenzi a aplicat Jandarmeria
12:09
Incidente la meciul Rapid – Universitatea Craiova. De ce a fost oprită partida de două ori și ce amenzi a aplicat Jandarmeria
SPORT „EXCLUSIV RAPID” după Rapid – Craiova 1-1, la exact 20 de ani de la Rapid – Hamburg 2-0, e în direct pe YouTube – ProSport de la 16:45
11:39
„EXCLUSIV RAPID” după Rapid – Craiova 1-1, la exact 20 de ani de la Rapid – Hamburg 2-0, e în direct pe YouTube – ProSport de la 16:45
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Cum s-a format Marele Canion al Atlanticului? Se întinde pe 500 de kilometri de-a lungul fundului mării!
HOROSCOP Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
16:46
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
ACTUALITATE Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
16:40
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
FLASH NEWS Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică” prin atacurile sale. „Suntem pe cale să ne atingem obiectivele. Lumea va deveni un loc mai sigur”
16:31
Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică” prin atacurile sale. „Suntem pe cale să ne atingem obiectivele. Lumea va deveni un loc mai sigur”
STENOGRAME Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
16:28
Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
ULTIMA ORĂ După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
15:57
După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
SCANDALOS Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”
15:54
Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”

Cele mai noi

Trimite acest link pe