Dave De Haan a explicat ce înseamnă colaborarea cu Victor Hănescu, scopul fiind de a dezvolta academia și tenisul românesc.

Acesta a spus și cum s-a specializat în psihologia high performance, lucrând deja cu mai mulți sportivi printre care și Cezar Crețu, unul dintre tenismeni români ce face parte din academia lui Victor Hănescu.

De altfel, Cezar Crețu anunța pe rețelele sociale, în vara trecută: „Anul acesta am început să colaborez cu Dave de Haan. Îmi doream de mult timp să aprofundez subiectul antrenamentului mental, pentru că mereu m-a atras această zonă. Recomand cu mare drag cartea lui, scrisă împreună cu Cristina Rolo și cred că, în timp, poate deveni o lucrare de referință în domeniul antrenamentului mental în tenis”.

„Încercăm să creăm o zonă de elită”

„Am fost sportiv de performanță, am jucat baschet, am studiat psihologia, iar ulterior m-am specializat în psihologia de high performance. În prezent sunt coach de performanță, concentrat pe optimizarea mentală a sportivilor”, a spus Dave De Haan, într-un clip postat pe pagina de Instagram a lui Victor Hănescu.

Cum au început să colaboreze? Prima discuție a fost la Estoril Open, unde De Haan ajuta pe plan mental un alt sportiv. „Ne-a văzut lucrând și ne-a întrebat: «Nu sunteți antrenori de tenis. Ce faceți?». I-am explicat că lucrăm pe partea mentală și pe gestionarea presiunii în sportul de performanță. Așa a început dialogul nostru…Victor se întreba ce va face cu toată experiența acumulată în tenis. I-am spus: de ce să nu începi o academie și să oferi comunității tot ce ai învățat?”, a mai spus specialistul.

Acum, la academie pregătirea sportivilor caută să îmbine partea tehnică a jocului cu dezvoltarea mentală. „Încercăm să creăm în interiorul academiei o zonă de elită, unde jucătorii profesioniști pot trăi și antrena împreună, într-un mediu de performanță, alături de mine și de Victor, la cel mai înalt nivel”, a afirmat Dave De Haan.