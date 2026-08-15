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Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri

Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
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Tensiuni înaintea meciului Rapid-Dinamo, programat în această seară. Un conflict a izbucnit între mai mulți suporteri în zona stației de metrou Basarab, în timpul deplasării fanilor echipei oaspete către stadion. Jandarmeria Capitalei a intervenit ca să restabilească ordinea publică, iar un suporter dinamovist a fost ridicat de forțele de ordine.

Conflict între suporteri la ieșirea din stația Basarab

Incidentele au avut loc în momentul în care suporterii echipei oaspete se deplasau către stadion, potrivit  Jandarmeriei Capitalei. La ieșirea din stația de metrou Basarab, un conflict a izbucnit între mai mulți suporteri. Efectivele de jandarmi aflate în dispozitiv au intervenit ca să oprească scandalul ivit între suporteri.

„În contextul meciului de fotbal Rapid – Dinamo, în timpul deplasării suporterilor oaspeți către stadion, la ieșirea din stația de metrou Basarab, a izbucnit un conflict între mai mulți suporteri. Jandarmii aflați în dispozitiv au intervenit prompt pentru aplanarea conflictului și restabilirea ordinii publice”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Autoritățile susțin că situația a revenit rapid sub control, iar suporterii și-au continuat deplasarea către stadion.

„Situația a fost calmată într-un timp scurt, iar deplasarea suporterilor către stadion a fost reluată în condiții de siguranță”, a mai adăugat Jandarmeria.

Fanii Rapid i-ar fi provocat pe dinamoviști

Potrivit FANATIK, conflictul ar fi început după ce un grup de suporteri ai Rapidului i-ar fi provocat pe fanii dinamoviști, care se deplasau în număr mare către stadion. Mai multe efective de jandarmi se aflau în zonă și au intervenit pentru a împiedica escaladarea incidentelor.

Un suporter al echipei Dinamo a fost legitimat și preluat de jandarmi. Jandarmeria Capitalei a confirmat că, în urma incidentului din zona stației de metrou Basarab, un suporter al echipei oaspete a fost condus la sediu.

Jandarmii au fost acuzați că au lovit de prea multe ori un suporter de la Dinam

În timpul intervenției, un suporter dinamovist ar fi fost lovit de mai multe ori de jandarmi, conform FANATIK. Jandarmeria a transmis că menține dispozitive de ordine și siguranță publică atât în zona stadionului, cât și pe traseele folosite de suporteri.

„Jandarmeria Capitalei menține permanent dispozitivele de ordine și siguranță publică în zona stadionului și pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea și descurajarea oricăror incidente”, au spus reprezentanții instituției.

Meciul Rapid-Dinamo se joacă pe Stadionul Rapid-Giulești

Rapid și Dinamo se joacă azi de la ora 21:30, pe Stadionul Rapid-Giulești, în derby-ul etapei a cincea din SuperLiga. Partida se dispută cu tribunele pline, după ce biletele au fost epuizate, iar cele două rivale sunt despărțite de un singur punct în clasament. Potrivit ProSport, suporterii dinamoviști au beneficiat pentru partida din Giulești de un număr de bilete cu 30% mai mare decât cel alocat în mod obișnuit galeriei oaspete.

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