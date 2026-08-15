Atacul inițial și valurile succesive din ultimele zile s-au soldat cu cel puțin 7 morți și peste 30 de răniți. În același timp, bombardamentele au provocat incendii masive care au distrus depozite de alimente, infrastructura critică, nave comerciale și bărci de pescuit ale localnicilor. Toate aceste pierderi se ridică la peste 16 milioane de dolari.

Purtătorul de cuvânt al milițiilor Houthi, Yahya Saree, a confirmat atacurile și a susținut însă că țintele nu au fost civile, ci au vizat depozite de arme și concentrări de trupe saudite sau forțe aliate guvernului.

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Această escaladare are loc pe fondul tensiunilor regionale sporite cauzate de războiul SUA împotriva Iranului și a stârnit îngrijorări cu privire la o reaprindere a conflictului la scară largă în Yemen. Luptele majore din această țară s-au oprit, în mare măsură, în urma unui armistițiu mediat de ONU în anul 2022, dar eforturile de a ajunge la o soluționare politică durabilă au stagnat încă de atunci.

Portul Mocha din Yemen de la Marea Roșie a fost închis după ce rebelii Houthi au lansat peste 25 de rachete balistice și drone în ultimele zile, a declarat sâmbătă directorul portului, relatează Reuters.

Acest nod maritim se află în apropierea Strâmtorii Bab el-Mandeb și este un punct strategic care leagă Marea Roșie de Golful Aden, o rută comercială vitală pentru transportul maritim internațional. Strâmtoarea Bab el-Mandeb este una dintre cele mai importante „artere” maritime din lume, prin care tranzitează anual aproximativ 10-12% din comerțul global și volume uriașe de petrol și gaze către Europa și Asia. Cine controlează portul Mocha poate monitoriza, securiza sau, dimpotrivă, amenința direct traficul navelor comerciale și militare care intră sau ies din Marea Roșie prin Canalul Suez.