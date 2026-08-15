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Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA

Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
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Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din actuala administrație americană, spune că la bordul Air Force One, alături de președintele Statelor Unite și de colaboratorii săi, călătoresc frecvent și „cutii peste cutii” de la McDonald’s. Kennedy a vorbit recent despre obiceiurile alimentare controversate ale lui Donald Trump și a explicat motivul surprinzător din spatele acestei preferințe aparent nesănătoase.

Fast-food-ul este o prezență constantă în meniul liderului de la Casa Albă, mai ales în timpul deplasărilor oficiale. Într-un interviu acordat pentru podcastul „Net Positive”, Kennedy a explicat că Donald Trump preferă marile lanțuri de restaurante naționale din cauza unei temeri profunde: frica de a nu se alege cu o toxiinfecție alimentară. Președintele american consideră brandurile cunoscute ca fiind mult mai sigure și mai previzibile din punct de vedere al igienei în comparație cu restaurantele locale.

„Nu sunt genul care ține predici, Trump mănâncă foarte bine în majoritatea timpului”

Întrebat dacă a încercat să intervină ca să schimbe dieta președintelui, având în vedere misiunea sa asumată de a promova programul „Make America Healthy Again”, secretarul Sănătății a oferit un răspuns extrem de indulgent.„Nu sunt genul care ține predici”, a declarat Kennedy, dând asigurări că Donald Trump „mănâncă foarte bine” în majoritatea timpului.

Această atitudine blândă este însă în contrast puternic cu declarațiile sale anterioare. În noiembrie 2024, Kennedy critica dur alimentația președintelui în timpul campaniei electorale, catalogând-o drept „cu adevărat îngrozitoare” și numind mâncarea servită la bordul avionului său privat drept „otravă”.

Peste 100 de zile pe an cu meniu de fast-food

Astăzi, Kennedy susține că, atunci când se află la reședința din Mar-a-Lago sau la Casa Albă, Donald Trump consumă „cea mai bună mâncare”, bazată pe produse proaspete, adesea de proveniență locală. Așadar, consumul de fast-food ar fi strict o soluție de compromis rezervată călătoriilor.

Totuși, statisticile arată că un președinte american petrece, în medie, aproximativ 100 de zile pe an departe de Washington, conform unui studiu realizat de White House Transition Project. Acest lucru transformă consumul de fast-food într-un obicei mult mai frecvent decât prevăd recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

O pasiune asumată electoral

Donald Trump nu este pur și simplu un președinte „surprins” mâncând fast-food și bând cantități mari de Cola dietetică. El a transformat această preferință într-o decizie personală asumată public, ba chiar într-o armă de imagine.

Înainte de a fi reales la Casa Albă, președintele SUA a fost fotografiat lucrând într-un restaurant McDonald’s din statul Pennsylvania, purtând șorț și servind cartofi prăjiți.

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