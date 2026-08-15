Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a scris pe pagina ei de Facebook că Romsilva a atribuit, în cursul anului 2025, contracte în valoare totală de 28 de milioane de lei prin proceduri de achiziție fără publicare prealabilă.

„Romsilva a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025”, a transmis Diana Buzoianu.

Romsilva, pe locul al doilea la nivel național

Potrivit ministrei Mediului, Romsilva ocupă în continuare locul al doilea la nivel național în clasamentul instituțiilor care apelează la astfel de proceduri de atribuire. Diana Buzoianu a mai precizat că, în cazul Romsilva, 82,75% dintre aceste proceduri au fost motivate prin existența unei situații de „extremă urgență”.

„Romsilva se menține pe LOCUL AL DOILEA la nivel național în topul instituțiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin «extremă urgență»”, a afirmat ministra pe Facebook.

Informațiile prezentate de Diana Buzoianu provin, potrivit acesteia, dintr-o analiză realizată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice și publicată recent.

„Datele provin din analiza realizată și publicată ieri de ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice)”, a precizat Diana Buzoianu.

Conducerea Romsilva, convocată de urgență la Ministerul Mediului

În urma rezultatelor prezentate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Diana Buzoianu a anunțat că va convoca de urgență conducerea Romsilva la Ministerul Mediului. Discuțiile ar urma să vizeze măsurile pe care conducerea instituției le va lua pentru a corecta situația semnalată în analiza Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

„O să convoc de urgență conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a vedea ce măsuri vor fi dispuse de reprezentanții Romsilva pentru a îndrepta această realitate”, a scris pe Facebook Diana Buzoianu.

Romsilva se află deja într-un amplu proces de reorganizare

Situația semnalată de analiza ANAP apare într-un moment în care Romsilva se află deja într-un proces amplu de reorganizare. În luna martie, Guvernul a aprobat reducerea celor 41 de direcții silvice județene la 19 direcții regionale, una dintre mizele reformei fiind diminuarea aparatului administrativ și a numărului funcțiilor de conducere.

Tot atunci, Diana Buzoianu anunța că viitorii directori ar urma să lucreze în baza unor contracte de mandat și să fie evaluați anual în funcție de criterii de performanță.

„Pe lângă reorganizarea teritorială, care a însemnat trecerea la direcții regionale, sunt și modificări cu privire la criteriile de performanță ale directorilor. Pentru că, pentru viitoarele direcții regionale, se va da un concurs. Directorul Silvic, care va câștiga acest concurs, va trebui să semneze un contract de mandat. Nu va mai avea contract de muncă. Contractul de mandat înseamnă că vor exista criterii de performanță care vor fi analizate în fiecare an”, a spus Diana Buzoianu, la finalul ședinței de Guvern din martie.

Diana Buzoianu a criticat în iunie organigrama propusă de Romsilva

Tensiunile dintre Ministerul Mediului și conducerea Romsilva nu sunt însă noi. În luna iunie, Diana Buzoianu critica public o propunere de organigramă venită din partea Regiei, susținând că aceasta ar fi inclus mai multe posturi de conducere, în ciuda obiectivului declarat de eficientizare și restructurare.

„Romsilva în așteptarea PSD la guvernare, episodul 5000. Ministerul Mediului trebuie să analizeze și să decidă cum avizează organigrama centrală a Romsilva, pe care aceștia au obligația să o refacă conform hotărârii de Guvern de reorganizare a instituției”, a scris Diana Buzoianu.

Achizițiile din structurile Romsilva au mai ajuns în atenția autorităților

Nu este pentru prima dată când modul în care sunt făcute achizițiile în structurile Romsilva generează controverse. La începutul anului, Diana Buzoianu anunța că a sesizat Agenția Națională de Integritate în legătură cu un posibil caz de conflict de interese la Direcția Silvică Vâlcea.

Potrivit informațiilor prezentate atunci de ministră, un director adjunct ar fi fost, în același timp, angajat al unei societăți private care câștigase o achiziție derulată de Direcția Silvică Vâlcea. În același context, Diana Buzoianu anunțase și verificări privind proiecte finanțate prin PNRR.