Ultrașii lui Dinamo au făcut prăpăd la metrou în drum spre Giulești. Suporterii ”câinilor” au aprins torțe și au scandat lozinci rasiste

14 mart. 2026, 20:44, Sport

Momente tensionate au avut loc la metrou, înaintea partidei dintre Rapid și Dinamo. Suporterii dinamoviști au provocat agitație în stația Basarab, unde au aprins torțe, au aruncat petarde și au scandat lozinci rasiste în drum spre stadionul din Giulești.

Torțe și petarde în stația de metrou

Fanii lui Dinamo s-au întâlnit inițial la stadionul din Ștefan cel Mare, de unde au plecat împreună cu metroul spre stadionul Giulești, pentru a asista la meciul cu Rapid.

Ajunși în stația Basarab, mai mulți ultrași au aprins torțe și au aruncat petarde, iar stația s-a umplut rapid de fum. Din cauza materialelor pirotehnice, aerul a devenit aproape irespirabil pentru câteva minute.

În același timp, suporterii au scandat lozinci rasiste la adresa rivalilor de la Rapid: ”Ale, ale, să-ți dăm la m*** țigane”.

Tensiuni cu forțele de ordine și un suporter rănit

Situația s-a tensionat și mai mult după ce unor suporteri li s-a interzis să se deplaseze pe carosabil. În acel moment au izbucnit discuții aprinse între ultrași și forțele de ordine.

Potrivit Gazeta Sporturilor, un suporter a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a suferit o rană la nivelul capului și era plin de sânge.

Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru derby-ul Rapid – Dinamo

Recomandarea video

Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș uman ar fi fost descoperit în Bulgaria
RĂZBOI Trump respinge propunerile pentru discuțiile de pace și vrea continuarea războiului cu Iranul. Macron încearcă să medieze pacea Israel-Liban
22:27
Trump respinge propunerile pentru discuțiile de pace și vrea continuarea războiului cu Iranul. Macron încearcă să medieze pacea Israel-Liban
UTILE Metoda recomandată de experți pentru a conserva făina. Care sunt semnele care indică că produsul nu mai este bun de consum
21:54
Metoda recomandată de experți pentru a conserva făina. Care sunt semnele care indică că produsul nu mai este bun de consum
CONTROVERSĂ Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?
21:30
Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?
APĂRARE Radu Miruță spune că avioanele ridicate vineri după detectarea unor drone au avut aprobare să tragă: ”«Au ciupit» puțin spațiul aerian al României”
21:21
Radu Miruță spune că avioanele ridicate vineri după detectarea unor drone au avut aprobare să tragă: ”«Au ciupit» puțin spațiul aerian al României”
UTILE Aceasta este cea mai frecventă greșeală făcută la sensuri giratorii, potrivit experților. A conduce pe stânga nu este calea corectă
21:07
Aceasta este cea mai frecventă greșeală făcută la sensuri giratorii, potrivit experților. A conduce pe stânga nu este calea corectă

