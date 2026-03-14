Ultrașii lui Dinamo au făcut prăpăd la metrou în drum spre Giulești. Suporterii ”câinilor” au aprins torțe și au scandat lozinci rasiste

Momente tensionate au avut loc la metrou, înaintea partidei dintre Rapid și Dinamo. Suporterii dinamoviști au provocat agitație în stația Basarab, unde au aprins torțe, au aruncat petarde și au scandat lozinci rasiste în drum spre stadionul din Giulești.

Torțe și petarde în stația de metrou

Fanii lui Dinamo s-au întâlnit inițial la stadionul din Ștefan cel Mare, de unde au plecat împreună cu metroul spre stadionul Giulești, pentru a asista la meciul cu Rapid.

Ajunși în stația Basarab, mai mulți ultrași au aprins torțe și au aruncat petarde, iar stația s-a umplut rapid de fum. Din cauza materialelor pirotehnice, aerul a devenit aproape irespirabil pentru câteva minute.

În același timp, suporterii au scandat lozinci rasiste la adresa rivalilor de la Rapid: ” Ale, ale, să-ți dăm la m*** țigane” .

Tensiuni cu forțele de ordine și un suporter rănit

Situația s-a tensionat și mai mult după ce unor suporteri li s-a interzis să se deplaseze pe carosabil. În acel moment au izbucnit discuții aprinse între ultrași și forțele de ordine.

Potrivit Gazeta Sporturilor, un suporter a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a suferit o rană la nivelul capului și era plin de sânge.

