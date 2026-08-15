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O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei

O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
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O familie de turiști francezi, formată dintr-un tată de 50 de ani și cei doi fii ai săi, de 5 și 7 ani, a fost salvată în mod miraculos după ce a plutit în derivă mai bine de 16 ore în apele Thailandei, în largul celebrei insule Koh Samui, scrie BBC.

Tatăl a închiriat un jet ski joi, în jurul orei locale 17:00, pentru o plimbare de 45 de minute. În tot acest timp, pe plajă au rămas să îi aștepte mama și sora mai mare a băieților. La doar 15 minute după ce au plecat de la mal, ambarcațiunea s-a răsturnat. Tatăl a declarat ulterior că valurile puternice au lovit jet ski-ul și au oprit motorul.

Operatorul care a închiriat ambarcațiunea a intrat în alertă când a văzut că aceștia nu s-au întors la ora stabilită și a anunțat imediat autoritățile și echipa de salvare, care au început căutările de urgență folosind bărci de mare viteză și jet ski-uri. Cu toate acestea, au fost nevoite să suspende operațiunea pe timpul nopții din cauza valurilor foarte mari, care atingeau și 3-4 metri.

Căutările au fost reluate vineri la prima oră, iar cei trei francezi au fost găsiți abia la ora 10:00 dimineața, la mare distanță de coastă, în direcția insulei vecine Koh Phangan. Imaginile publicate de autorități arată jet ski-ul aproape complet scufundat, cu cel mai mic dintre băieți care stătea urcat pe acesta, în timp ce tatăl și fiul mai mare pluteau în apă, prinși de ambarcațiune.

Toți trei purtau veste de salvare, detaliu considerat de autorități drept motivul principal pentru care au rămas în viață în tot acest timp. Când au fost găsiți, turiștii erau extrem de epuizați, palizi și înghițiseră foarte multă apă de mare după o noapte întreagă petrecută în larg.

În ciuda incidentului, familia a rămas în continuare în vacanță în Thailanda.

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