Donald Trump publică o fotografie alături de liderul Coreei de Nord și laudă relațiile excelente cu acesta. Ce mesaj vrea să transmită

Președintele american Donald Trump a publicat sâmbătă, pe pagina sa de socializare, o fotografie în care apare alături de liderul nord-coreean Kim Jong-un, însoțită de un mesaj în care se menționa că cei doi șefi de stat se înțeleg excelent.

Imaginea postată de Trump îl surprinde pe acesta alături de Kim Jong-un stând umăr la umăr în satul de armistițiu Panmunjom, în timpul unor întâlniri istorice din iunie 2019. Deși amândoi au expresii faciale extrem de serioase și sobre, Trump a precizat în mesajul său că, în ciuda acestei aparențe, au existat multe zâmbete.

„Deși nu părem foarte prietenoși în această fotografie, avem multe alte poze în care zâmbim”, a scris Trump.

Deși nu este prima dată când face acest lucru, această postare poate să denote, pe de o parte, reevaluarea politicii externe americane față de Coreea de Nord. Unii analiști din Asia consideră că acest memento public din partea președintelui american ar putea semnala o deschidere pentru reluarea negocierilor la nivel înalt cu Phenianul. Pe de altă parte, postarea poate să fie și un moment de ambiguitate politică, o strategie pe care Trump o folosește frecvent.

În timpul primului mandat, Donald Trump s-a întâlnit de trei ori cu președintele nord-coreean și de fiecare dată a promovat „raportul excelent” al discuțiilor și chimia dintre cei doi. Primele două întâlniri au avut loc în Singapore și Vietnam, urmate de a treia în Zona Demilitarizată dintre cele două Corei. Cu această ocazie, Trump a făcut câțiva pași simbolici pe pământ nord-coreean și a devenit primul președinte american în funcție care face acest lucru.