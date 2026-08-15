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Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”

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http://ieftinire-motorina-reducere-acciza-bogdan-ivanȘoferii vor plăti mai puțin pentru carburant începând de la miezul nopții. Motorina se va ieftini cu 68 de bani pe litru, ca urmare a reducerii accizei, a anunțat sâmbătă fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Cu această ocazie, reprezentantul PSD a subliniat că măsura este menită să protejeze puterea de cumpărare a populației și a lansat un atac direct la adresa premierului demis Ilie Bolojan.

Efect imediat la pompă pentru șoferi

Bogdan Ivan a explicat, prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook, că noul nivel al accizei va produce o reducere imediată a costurilor de alimentare.

„Din această noapte, de la ora 24:00, motorina se ieftinește cu 68 de bani pe litru, acciza la carburanți scade, iar efectul se vede imediat la pompă”, a transmis fostul ministru al Energiei.

Acesta a prezentat măsura drept un răspuns necesar la creșterea costului vieții, susținând că majorările constante ale prețurilor la carburanți, energie și gaze au pus o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiilor din România. Fostul ministru a ținut să precizeze că decizia este rezultatul demersurilor făcute de PSD și că acest prim pas va fi urmat de alte politici publice destinate limitării efectelor inflației.

Bogdan Ivan, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan

Anunțul privind ieftinirea carburanților a fost însoțit de un mesaj politic contondent adresat lui Ilie Bolojan. Bogdan Ivan l-a acuzat pe premierul demis că, în ultimele luni, le-a cerut în mod repetat românilor să suporte creșterile de prețuri și să își reducă drastic cheltuielile.

„Domnule Ilie Bolojan, dumneavoastră le-ați cerut românilor, lună după lună, să suporte scumpiri, să facă economii și să strângă cureaua. Noi am ales alt drum. Să găsim soluții și să venim concret în ajutorul oamenilor”, a afirmat Ivan.

„Reducerea prețului motorinei este un prim pas. Vom continua să luăm măsuri care să protejeze puterea de cumpărare a românilor și să țină sub control scumpirile”, a asigurat fostul oficial.

Economie de 34 de lei la un plin de carburant

La un calcul simplu, o reducere de 68 de bani pe litru se traduce într-o economie vizibilă pentru șoferi. Strict aritmetic, la alimentarea unui rezervor standard de 50 de litri, costul final va fi mai mic cu 34 de lei, condiția fiind ca diminuarea valorii accizei să fie transferată integral de către companiile petroliere în prețul afișat la pompă.

România, dependentă în mare proporție de petrolul kazah a cărui livrare a fost oprită de două ori

Pe lângă producția internă, România importă aproximativ 77% din necesarul de petrol, dintre care 63% din țițeiul necesar provenea din Kazahstan. De aici, România a importat în anul 2025 circa 5,5 milioane de tone de petrol, pentru care a plătit aproximativ 2,5 miliarde de euro. Tot acest flux este esențial pentru funcționarea singurelor unități de procesare active din țară: Petromidia și Petrobrazi. Kazahstan a oprit de doua ori luna trecută aprovizionarea cu petrol din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, iar situația în zonă a rămas tensionată

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