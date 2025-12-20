Inter a fost eliminată din Supercupa Italiei de Bologna, 1-1, după minutele regulamentare și 2-3, după loviturile de departajare. Elevii lui Chivu au ratat trei penaltiuri, iar adversarii două. Bologna va juca finala cu Napoli.

În acest an, Inter joacă ultimul meci cu Atalanta, în Serie A.

Inter a ratat calificarea în finala Supercupei Italiei. Cristi Chivu: „E o loterie”

„Penalty-urile sunt o loterie. Tot ce contează pentru mine este curajul să ridice mâna și să spună că bat. Este ceva ce nu poți antrena, este o emoție greu de manageriat. Au avut personalitate acești campioni care au făcut un meci bun, în special în repriza secundă. Au arătat ceea ce vreau să văd la această echipă. Nu vorbesc despre arbitraj. Au VAR și pot revedea. Mă uit la echipă, mă gândesc la ce să îmbunătățesc. Mergem mereu cu capetele sus, trebuie să învățăm că greșelile se pot întâmpla. Nu am de ce să fiu nemulțumit, mergem înainte.

Imediat după gol, presiunea lor a fost grea. Ne-am chinuit să găsim culoare, dar în repriza secundă am dominat și am jucat mai mult în jumătatea lor, ne-am creat oportunități. Dar în fotbal, dacă nu marchezi se ajunge la penalty-uri… e o loterie. Nu m-am lăsat să mă gândesc la finală sau la următorul meci. A fost al optulea meci în 20 de zile, iar Lautaro trebuia să se odihnească. Avem multe meciuri importante în februarie și trebuie să fie la 100%. Nu vrem să pierdem jucători. Asta se aplică și la Akanji și Calhanoglu. Avem multe angajamente, grupul trebuie să fie gestionat. El a jucat în toate competițiile. Am 25 de jucători care merită să joace, care trebuie să joace, care au nevoie de oportunități și încredere. Echipa are ambiții mari, dar sezonul e lung și am nevoie de toată lumea”, a spus Cristi Chivu, potrivit fcinternews.it.