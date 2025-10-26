Napoli a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, vicecampioana Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în etapa a opta din Serie A.

În clasamentul din „Il Calcio” conduce Napoli, cu 18 puncte, urmată de AC Milan – 17 puncte şi Inter Milano – 15 puncte.

Inter Milano, primul eșec după șapte victorii consecutive! Ce susține Cristi Chivu

Inter Milano venea după 7 victorii consecutive în toate competițiile, Serie A și faza Champions League.

„În ciuda arbitrajului scandalos al lui Mariani, Inter, echipa lui Chivu, este și ea vinovată de o greșeală gravă: s-a lăsat antrenată în haos fără să se mai gândească la joc. În repriza a doua, a fost multă nervozitate, multe semne de scandal, dar puțin fotbal.

În schimb, meciul ar fi putut fi întors. Delăsarea este un defect de care această echipă nu poate scăpa”, a punctat fcinter1908.it, portal dedicat lui Inter, care i-a acordat antrenorului Cristi Chivu nota 5.

Ce a declarat românul la finalul meciului?

„Ne-a durut acel penalty, am încercat sa reacționăm, ne-am enervat mai mult cu banca lor si nu am reușit să ne facem treaba pentru care am venit pregătiți. Energia a fost aruncată pe geam. Am reacționat cam târziu, golul trei e consecința lucidității pierdute.

Lumea are dreptul să spună ce vrea. Ca antrenor nu mă voi lamenta vreodată

Am o dorința să văd fotbalul diferit de cum sunt unii obișnuiți. Nu mă interesează nici să văd dacă lumea spune că sunt bun. Mă interesează numai de jucătorii mei și să câștigăm împreună.

Aici suntem mereu obișnuiți să ne lamentăm si să ne plângem. Cât voi fi aici nici nu mă interesează ce spune lumea de mine”, susține Chivu, dezamăgit de rezultat.

Chivu, mesaj cu z â mbetul pe buze pentru un jurnalist italian

Un jurnalist de la Tuttosport i-a transmis antrenorului român, înainte de meci:

„Italia este, din punct de vedere fotbalistic, probabil, prima ta casă, mai întâi ca jucător și apoi ca antrenor, dar parcursul tău a fost aproape întotdeauna aici…”

Chivu l-a ascultat pe jurnalist, l-a lăsat să-și termine ideea, dar a ținut să facă o precizare fermă:

„Sunt român și mândru că sunt român”.