Prima pagină » Sport » Inter Milano, primul eșec după ȘAPTE victorii consecutive! Ce susține Cristi Chivu

Inter Milano, primul eșec după ȘAPTE victorii consecutive! Ce susține Cristi Chivu

26 oct. 2025, 08:24, Sport
Inter Milano, primul eșec după ȘAPTE victorii consecutive! Ce susține Cristi Chivu

Napoli a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, vicecampioana Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în etapa a opta din Serie A.

În clasamentul din Il Calcio” conduce Napoli, cu 18 puncte, urmată de AC Milan – 17 puncte şi Inter Milano – 15 puncte.

Inter Milano, primul eșec după șapte victorii consecutive! Ce susține Cristi Chivu

Inter Milano venea după 7 victorii consecutive în toate competițiile, Serie A și faza Champions League.

În ciuda arbitrajului scandalos al lui Mariani, Inter, echipa lui Chivu, este și ea vinovată de o greșeală gravă: s-a lăsat antrenată în haos fără să se mai gândească la joc. În repriza a doua, a fost multă nervozitate, multe semne de scandal, dar puțin fotbal.

În schimb, meciul ar fi putut fi întors. Delăsarea este un defect de care această echipă nu poate scăpa”, a punctat fcinter1908.it, portal dedicat lui Inter, care i-a acordat antrenorului Cristi Chivu nota 5.

Ce a declarat românul la finalul meciului?

Ne-a durut acel penalty, am încercat sa reacționăm, ne-am enervat mai mult cu banca lor si nu am reușit să ne facem treaba pentru care am venit pregătiți. Energia a fost aruncată pe geam. Am reacționat cam târziu, golul trei e consecința lucidității pierdute.

Lumea are dreptul să spună ce vrea. Ca antrenor nu mă voi lamenta vreodată

Am o dorința să văd fotbalul diferit de cum sunt unii obișnuiți. Nu mă interesează nici să văd dacă lumea spune că sunt bun. Mă interesează numai de jucătorii mei și să câștigăm împreună.

Aici suntem mereu obișnuiți să ne lamentăm si să ne plângem. Cât voi fi aici nici nu mă interesează ce spune lumea de mine”, susține Chivu, dezamăgit de rezultat.

Sursa foto: Profimedia

Chivu, mesaj cu zâmbetul pe buze pentru un jurnalist italian

Un jurnalist de la Tuttosport i-a transmis antrenorului român, înainte de meci:

„Italia este, din punct de vedere fotbalistic, probabil, prima ta casă, mai întâi ca jucător și apoi ca antrenor, dar parcursul tău a fost aproape întotdeauna aici…”

Chivu l-a ascultat pe jurnalist, l-a lăsat să-și termine ideea, dar a ținut să facă o precizare fermă:

„Sunt român și mândru că sunt român”.

Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Profesoară de biologie din Iași, surprinsă de elevi pe site-urile de videochat. Imaginile scandaloase au făcut vâlvă: „Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală?”
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte: Exista dorința de a fi pe placul superiorului
Evz.ro
Rețeta piureului perfect, dezvăluită de chef Florin Dumitrescu. Ingredientele care fac diferența
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
A vrut să evite camera, dar a fost prea târziu. Ce i-a șoptit Ahmed lui Daniel despre Veronica: "Consideră că nu pot să...". Iată ce a discutat cu ea separat și nu voia SĂ SE AFLE! Concurentul din Casa Iubirii o dă în vileag: "Vreau să arăt asta"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Volodimir Zelenski crede că „există o șansă reală de a pune capăt războiului”
VIDEO Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
07:58
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
GALERIE FOTO Istoria CATEDRALEI Mântuirii Neamului, de la îndemnul lui Mihai Eminescu la sfințirea lăcașului din 2025
07:47
Istoria CATEDRALEI Mântuirii Neamului, de la îndemnul lui Mihai Eminescu la sfințirea lăcașului din 2025
ACTUALITATE 26 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Corina Chiriac împlinește 76 de ani, Cristian Chivu 45. Moare Nicolae Dobrin
07:15
26 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Corina Chiriac împlinește 76 de ani, Cristian Chivu 45. Moare Nicolae Dobrin
VIDEO Cu ce viziune s-a întors Ion Iliescu din Moscova? Lavinia Betea: „A scris un articol în Scânteia despre fericirea de a fi student în URSS”
06:00
Cu ce viziune s-a întors Ion Iliescu din Moscova? Lavinia Betea: „A scris un articol în Scânteia despre fericirea de a fi student în URSS”
EXCLUSIV VIDEO Secretele din dulapurile Palatului Primăverii. Imagini nemaivăzute cu garderoba soților Ceaușescu. Motivul pentru care Elena Ceaușescu nu purta niciodată tocuri înalte
05:00
Secretele din dulapurile Palatului Primăverii. Imagini nemaivăzute cu garderoba soților Ceaușescu. Motivul pentru care Elena Ceaușescu nu purta niciodată tocuri înalte
EXCLUSIV Viorica Dăncilă, jefuită chiar de omul ei de încredere. Incidentul a rămas unul dintre secretele bine păzite ale fostului premier
05:00
Viorica Dăncilă, jefuită chiar de omul ei de încredere. Incidentul a rămas unul dintre secretele bine păzite ale fostului premier