România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League

Ruxandra Radulescu
12 feb. 2026, 20:02, Sport
Tragerea la sorți pentru faza ligii din ediția 2026/2027 a UEFA Nations League are loc joi, 12 februarie, la Bruxelles (Belgia), de la ora 18:00 (19:00, ora României), în cadrul evenimentului găzduit la Palais 3 din Brussels Expo.

Grupă dificilă pentru selecționata tricoloră. Vor întâlni Polonia, Bosnia și Suedia.

  • Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord
  • Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
  • Grupa B3: Israel, Austria, Republica Irlanda, Kosovo
  • Grupa B4: Polonia, Bosnia și Herțegovina, România, Suedia

Grupele A

  • Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia
    Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
    Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Republica Cehă
    Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Urmează grupele B. Unde se află și naționala noastră

Grupele C

  • Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino
  • Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar
  • Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova
  • Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta

