România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League

Tragerea la sorți pentru faza ligii din ediția 2026/2027 a UEFA Nations League are loc joi, 12 februarie, la Bruxelles (Belgia), de la ora 18:00 (19:00, ora României), în cadrul evenimentului găzduit la Palais 3 din Brussels Expo.

Grupă dificilă pentru selecționata tricoloră. Vor întâlni Polonia, Bosnia și Suedia.

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Republica Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia și Herțegovina, România, Suedia

Grupele A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia

Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Republica Cehă

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Urmează grupele B. Unde se află și naționala noastră

Grupele C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova

Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta

