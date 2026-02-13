Știm meciurile din sferturile de finală a Cupei României la fotbal!

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu FCSB, în grupa B a Cupei României. Universitatea Craiova și Gloria Bistrița s-au calificat în sferturi.

Cele două echipe, surprinzătoare învingătoare cu UTA, 1-0, se califică mai departe, în sferturi, din grupa B a Cupei României. FCSB a încheiat grupa pe locul 4 şi a fost eliminată.

Știm meciurile din sferturile e finală a Cupei României la fotbal!

Metalul Buzău și Gloria Bistrița sunt marile surprize ale competiției, reușind să se califice în faza eliminatorie. Cele două echipe ocupă locul 9, respectiv 17 în Liga 2.

Care sunt meciurile din sferturile de finală

FC Argeș – Gloria Bistrița

U Cluj – Hermannstadt

Dinamo – Metalul Buzău

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Partidele se vor disputa în perioada 3-5 martie, urmând ca semifinalele să se dispute în perioada 21-23 aprilie iar marea finală, la Sibiu, pe data de 13 mai.

Calendarul partidelor

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Ce se întâmplă la fotbal feminin?

La FRF s-a tras la sorți componența grupelor din Cupa României, anunță site-ul federației.

Grupa A: Farul Constanța, FCS Feminin Politehnica SA, ACSM Politehnica Iași, ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov;

Grupa B: AFK Csikszereda, CSM Unirea Alba Iulia, ACS Petrolul 52, FC Rapid 1923 SA;

Grupa C: AFC Universitatea Olimpia Cluj, ACS Vasas Femina FC, ACS Roma Florin Pădurean, AS FC Universitatea Cluj;

Grupa D: CS Gloria Bistrița, CS Atletic Olimpia Gherla, Universitatea Craiova, CS Concordia Chiajna.

Câștigătoarea Grupei A vs. Câștigătoarea Grupei D;

Câștigătoarea Grupei B vs. Câștigătoarea Grupei C.

Semifinalele Cupei României la fotbal feminin, ediția 2025-2026, se vor disputa pe 13 și 20 mai, iar finala competiției va avea loc pe 14 iunie.