Știm meciurile din sferturile de finală a Cupei României la fotbal!

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu FCSB, în grupa B a Cupei României. Universitatea Craiova și Gloria Bistrița s-au calificat în sferturi.
Cele două echipe, surprinzătoare învingătoare cu UTA, 1-0, se califică mai departe, în sferturi, din grupa B a Cupei României. FCSB a încheiat grupa pe locul 4 şi a fost eliminată.
Metalul Buzău și Gloria Bistrița sunt marile surprize ale competiției, reușind să se califice în faza eliminatorie. Cele două echipe ocupă locul 9, respectiv 17 în Liga 2.
Care sunt meciurile din sferturile de finală
Calendarul partidelor
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
La FRF s-a tras la sorți componența grupelor din Cupa României, anunță site-ul federației.
Câștigătoarea Grupei A vs. Câștigătoarea Grupei D;
Câștigătoarea Grupei B vs. Câștigătoarea Grupei C.
Semifinalele Cupei României la fotbal feminin, ediția 2025-2026, se vor disputa pe 13 și 20 mai, iar finala competiției va avea loc pe 14 iunie.