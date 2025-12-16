Prima pagină » Sport » Jean Vlădoiu, 9 eșecuri la rând și Unirea Slobozia încă respiră! Ce spune după eșecul cu FCSB

16 dec. 2025, 12:50, Sport
FCSB a învins, luni seară, în deplasare, scor 2-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 20-a.

Bucureștenii ocupă locul 9 în Superligă, cu 28 de puncte, la două puncte de locurile care duc în play-off. Unirea Slobozia ocupă poziţia a 13-a, cu 18 puncte și are 9 înfrângeri consecutive în Superliga.

Antrenorul Jean Vlădoiu nu abandonează lupta și crede că ialomițenii se pot salva.

”Aș vrea să uităm cât mai repede, pentru că în 5 zile avem un meci important contra Metaloglobusului. Le-am transmis băieților că a fost un joc bun, am făcut anumite greșeli și trebuie să ținem capul sus. Nu mai avem timp să ne văităm.

Cu siguranță am fi jucat mult mai bine, acolo s-a rupt jocul (n.r. la eliminarea lui Șerbănică). Nu este prima greșeală, am făcut asta în mai mult meciuri, dar băieții au avut atitudine. E clar că orice le-am spune noi, e clar că e o temere. Mai ales în faza de atac, unde noi jucam cu dezinvoltură.

Nu vreau să comentez acea fază (n.r. eliminarea lui Șerbănică), ori fi greșite, eronate. Dacă nu s-a intervenit, asta e, nu vreau să comentez arbitrajul”, a spus Jean Vlădoiu.

Eu le știu pe ale mele, cu Slobozia, în tur. În tur, Slobozia a mai jucat, dar acum n-a ajuns la poartă. La un meci în care ai la pauză 73% posesia, ai bară, ai ocazii de a marca, să spui că se putea…

Gigi Becali

Nu-l mai ia pe Lameira

Gigi Becali a precizat ce nu i-a plăcut la Joao Lameira, motiv pentru care a decis să nu insiste în privința transferului.

Nu, adică era Lameira. Sincer să fiu, nu-l știam, MM mi-a spus, mi-a spus Șumudică. M-am uitat la meciul ăsta, nu-mi place. El este precis, nu pierde mingea și pasează bine, dar eu vreau un mijlocaș care face progresie cu mingea la picior”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Programul etapei a 21-a

Vineri, 19 decembrie

  • Ora 20.00 FC Botoşani – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 20 decembrie

  • Ora 14.30 Metaloglobus Bucureşti – Unirea Slobozia
  • Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FC Argeş
  • Ora 20.00 UTA Arad – Dinamo Bucureşti

Duminică, 21 decembrie

  • Ora 14.00 FC Hermannstadt – Petrolul Ploieşti
  • Ora 16.30 Universitatea Cluj – Farul Constanţa
  • Ora 20.00 FCSB – FC Rapid

Luni, 22 decembrie

  • Ora 20.00 Universitatea Craiova – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

