David Popovici se pregătește de sărbători. Unde își va petrece Crăciunul și Revelionul: „Nu mă mai trezesc la 5:30”

Mult a fost, puțin a mai rămas până când majoritatea românilor se vor strânge în jurul meselor, pentru a sărbători Crăciunul și Revelionul alături de cei dragi. David Popovici, înotătorul român în vârstă de 21 de ani, campion olimpic, și-a deschis sufletul și a spus că va petrece sărbătorile de iarnă alături de familie.

David Popovici petrece sărbătorile de iarnă în familie

Pentru că nu mai este nevoit momentan să se trezească devreme, la 05:30, sportivul de 21 de ani va traversa o perioadă de „resetare”. Luna decembrie nu va fi una extrem de solicitantă, dar se va antrena și va aloca timp persoanelor dragi din viața sa.

„Perioada asta este una de resetare. Mă pregătesc să mă refac, fizic și mental, dar și să planific sezonul următor. În decembrie nu trag tare, dar lucrez la detalii, la echilibru, mă voi antrena desigur, dar voi aloca timp și familiei și celor dragi.

Voi petrece sărbătorile cu familia, acasă. Asta îmi dă liniște. E momentul în care nu mai sunt sportivul care se trezește la 5:30, ci doar David. Am nevoie de timpul ăsta pentru a mă reîncărca”, a declarat Popovici, potrivit iAM Sport.

Găsește bucurie în lucrurile simple

De altfel, sportivul român adoră să stea la povești cu bunica lui. Cel mai valoros înotător român din istorie mărturisea că se „deconectează” prin alte activități pe care le face fiecare om. Găsește bucurie în a citi, a se plimba cu bicicleta sau mașina, precum și în a petrece timp cu familia.

„În simplitate asta mă regăsesc și mă reîncarc cel mai bine. Ultima dată am citit «Zen & The art Of Motorcycle Maintenance» (n.r. – scrisă de Robert M. Pirsig). Le-aș mulțumi mamei și tatălui pentru încredere și iubire necondiționată. Mi-au oferit libertatea de a greși, de a explora, de a decide. Nu m-au controlat, ci m-au ghidat. Și asta mi-a dat curajul să fiu eu însumi”, a recunoscut multiplul medaliat, scrie Prosport.

