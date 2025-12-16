Prima pagină » Știri externe » Belgia se opune înființării comisiei internaționale pentru despăgubirea Ucrainei

Belgia se opune înființării comisiei internaționale pentru despăgubirea Ucrainei

16 dec. 2025, 15:11, Știri externe
Belgia se opune înființării comisiei internaționale pentru despăgubirea Ucrainei

Cu ocazia actualei conferințe de la Haga, Europa plănuiește înființarea unei comisii internaționale pentru despăgubirea Ucrainei – un organ administrativ ce va opera în cadrul Consiliului Europei.

Înființarea comisiei vine în urma creării unui așa-numit „Registru al Daunelor”, care a primit deja peste 80.000 de cereri de despăgubiri din partea unor persoane fizice sau organizații.

În spatele acestei comisii, se află și încurajările Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite care a recunoscut necesitatea unui mecanism special pentru despăgubirea Ucrainei.

Deși planul de înființare a comisiei beneficiază de un sprijin internațional consistent, inclusiv acesta a întâmpinat opoziția fermă a Belgiei. Nu este, însă, prima oară când statul belgian ar ezita în contextul deciziilor legate de Ucraina.

Guvernul belgian a evitat să se angajeze ferm în utilizarea activelor rusești, invocând preocuparea că ar putea fi necesară rambursarea integrală a sumelor, în eventualitatea unei solicitări de recuperare din partea Rusiei.

Ce presupune această comisie specială și cât de eficientă va fi?

Comisia va fi responsabilă cu examinarea, evaluarea și decizia asupra cererilor referitoare la daunele de război, și-anume pierderile și vătămările cauzate de faptele internaționale ilicite săvârșite de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

De asemenea, aceasta va fi stabili, în fiecare caz, cuantumul despăgubirilor care se cuvin statului ucrainean.

Ministrul olandez de Afaceri Externe, David van Weel, a declarat reporterilor că noua comisie va avea sediul la Haga.

În cadrul procesului decizional, comisia pentru despăgubiri are obligația de a lua în considerare, atunci când este cazul, hotărârile judecătorești sau sentințele relevante emise de instanțe judecătorești, tribunale ori alte organe jurisdicționale constituite potrivit dreptului internațional.

Prin urmare, vor fi implementate măsuri corespunzătoare pentru a fi prevenită acordarea repetată a despăgubirilor aferente acelorași daune, pierderi sau prejudicii.

Latura practică a comisiei, încă nedefinită.

Deocamdată, nu s-a stabilit un „fond de compensare” și nu este clar cum va funcționa acesta în practică. Mecanismele de funcționare a comisiei internaționale pentru despăgubirea Ucrainei rămân să fie definite în viitorul apropiat, în paralel cu demersurile pentru pace.

Conform Kyiv Post, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset a declarat la Haga că „discuțiile privind responsabilitatea, repararea prejudiciilor și reconstrucția trebuie să facă parte din negocierile de pace”.

