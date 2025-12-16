Prima pagină » Actualitate » Parlamentul aprobă norme mai simple și un sprijin mai mare pentru fermieri

16 dec. 2025, 14:56, Actualitate
Parlamentul aprobă norme mai simple și un sprijin mai mare pentru fermieri

Prin intermediul unui comunicat de presă, Parlamentul a anuțat că aprobă norme mai simple și un sprijin mai mare pentru fermieri. Eurodeputații au adoptat marți noi norme care introduc mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri privind respectarea politicii agricole comune (PAC) a UE.

Acordul preliminar, la care au ajuns negociatorii Parlamentului și ai Consiliului pe 10 noiembrie 2025, a fost adoptat cu 629 voturi pentru, 17 împotrivă și 16 abțineri.

Potrivit comunicatului, acordul provizoriu trebuie acum să fie aprobat în mod oficial de către Consiliu. Acesta va intra în vigoare la o zi după publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

”Colegiuitorii au convenit că fermele mici pot primi un sprijin financiar anual de până la 3 000 EUR, în loc de suma inițială de 2 500 EUR propusă de Comisie, și o nouă plată unică suplimentară pentru dezvoltarea întreprinderilor de până la 75 000 EUR, în creștere față de suma de 50 000 EUR propusă anterior.

Pentru a contribui la conservarea biodiversității și pentru a scuti fermierii de sarcina costisitoare și intensivă de a-și ara terenurile, noile norme asigură faptul că terenurile considerate drept arabile începând cu 1 ianuarie 2026 își vor păstra această clasificare, chiar dacă nu au fost arate, grăpate sau reînsămânțate.

Pentru fermierii certificați ca practicând agricultura ecologică se va considera în mod automat că îndeplinesc cerințele standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) pentru părțile fermelor lor care practică deja sau sunt în curs de a fi transformate în agricultură ecologică.

Statelor membre li se va permite să limiteze această simplificare în cazul în care controalele ar crea o sarcină administrativă ridicată.Inspecțiile vor avea loc în conformitate cu așa-numitul principiu „doar o singură dată”, astfel încât fermierii nu vor trebui să aibă mai mult de un control oficial la fața locului într-un anumit an”, se arată în comunicat. 

