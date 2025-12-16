FCSB a câștigat partida cu Unirea Slobozia, 2-0, jucată la Clinceni, iar acum echipa roș-albastră e pe locul nouă în Superliga, 28 de puncte, la două distanță de play-off.

Gigi Becali a discutat despre meciul cu Unirea Slobozia pe un ton ironic, fiind deranjat de comentariul de la Digi Sport. După duelul de la Clinceni, omul de afaceri a intrat în direct la emisiunea moderată de Radu Naum și cei doi s-au contrat în privința jocului elevilor lui Elias Charalambous.

FCSB mai are de jucat în acest an derby-ul cu Rapid, de pe 21 decembrie, de la ora 20:00, în etapa 21.

Gigi Becali, contre cu un prezentator TV. „Îți dai seama câtă nebunie?”

„A fost foarte greu, dacă Tănase nu centra și Lixandru nu dădea gol acolo cu stângul… Nu am accelerat, dar am avut foarte multe ocazii, am ratat, putea să rămână și 0-0, se putea întâmpla să dea și ei un gol și să ne bată (n.r. – râde). Am avut 80% posesie, bară. Cornerul de acolo a venit, ni l-a dat arbitrul. Altfel nu puteam să îi batem dacă nu ne ajuta arbitrul (n.r. – ironic). Nu a fost nimic la Tănase acolo când Papeau l-a tras. Dacă nu se întâmpla asta, putea să rămână 0-0 și chiar să ne dea și un gol. Nu a fost roșu, cum să fie roșu? Nu este fault, nici nu l-a atins. Dacă nu ne ajuta arbitrul, stăteam vai de capul nostru, nu câștigam niciodată, îi mulțumesc că el, săracul… Am vorbit la VAR să întoarcă și să dea, nu îl atinge, doar pune mâna, dar nu îl atinge. Simulează, se aruncă. Nu e o situație de a marca”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Naum: Dacă vreți să vorbim în tonul ăsta, putem vorbi până la capăt.

Becali: Dacă vreți să vorbim pe tonul ăsta, domnule Naum, hai să îți spun de ce, de unde am pornit. Am văzut, comentatorul vostru a zis că l-a deposedat corect pe Tănase, a fault, corner și gol Lixandru. Îți dai seama câtă nebunie?

Naum: Să nu acuzăm oamenii de lucruri care nu sunt.

Becali: Glumesc. Zicea că FCSB-ul nu a avut viteză de joc, dar a avut câteva ocazii de a marca și nu a marcat. Se putea întâmpla.

Naum: Domnule Becali, ați văzut meciurile Craiovei? Poate nu vă uitați, dar vă spun eu, a avut un meci cu Rapid și cu U Cluj, a ratat. Pot exista meciuri în care…

Becali: Nu au ajuns la poartă nici măcar când erau în 11.

Naum: Putea să rămână 0-0.

Becali: Dar la un meci în care ai 73% posesie, după aia ai bară, ai încă trei situații de a marca și să spui că se putea…

Naum: Știți cât a avut Bayern cu Mainz posesie? 85%, s-a terminat 2-2. Vă dau exemple concrete.

Becali: De ce nu folosiți expresiile și limbajul ăsta la toate meciurile?

Naum: Înseamnă că nu urmăriți, se poate întâmpla. Am exemple și se întâmplă lucrurile astea, sunteți ironic, nicio problemă. Barcelona a avut cu Celtic, cred, 90% posesie și a bătut Celtic.

Becali: Nu au ajuns la poartă, nu aveau cum să dea gol. Celtic e Celtic, nu e Slobozia. Nu sunt nemulțumit, sunt extraordinar de mulțumit, i-am năucit, erau înnebuniți, nu mai știau. Fără atacant, fără Miculescu. Venim și după joc din patru în patru zile, cum să nu fiu mulțumit? Am făcut presing și nu am lăsat adversarul să respire, deși jucasem acum patru zile. Toți jucătorii, bravo lor, îi felicit pe toți, au muncit și-au dat viața pentru o victorie! Târnovanu ne-a salvat (n.r. – ironic).