Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere: „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru”

Diana Buzoianu a declarat, referitor la moțiunea de demitere a acesteia, care a trecut în urma votului din partea PSD, că nu reprezintă „un semnal că nu se mai susține un ministru”.

„Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru sau altul. fie nu mai ai coaliție deloc. Fiecare dintre partide își poate propune proprii miniștrii.

Discuțiile cu Bolojan au fost cu privire la soluții. Adevărații vinovați cei din local. Bolojan a spus că nu există nevoia de demitere

Moțiunea nu este un votr de blam.

Nu există o secundă în care s-a pus în discuție să fiu demisă din moment ce nu a fost responsabilitatea mea.

Poziția noastră e unitară”, a declarat Diana Buzoianu.

Referitor la discuțiile pe care le-a avut cu președintele Nicușor Dan, ministrul Mediului a precizat: