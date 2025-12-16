Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere: „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru”

Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere: „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru”

Ruxandra Radulescu
16 dec. 2025, 15:16, Știri politice
Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere:
Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere: "Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru"

Diana Buzoianu a declarat, referitor la moțiunea de demitere a acesteia, care a trecut în urma votului din partea PSD, că nu reprezintă „un semnal că nu se mai susține un ministru”. 

„Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru sau altul. fie nu mai ai coaliție deloc. Fiecare dintre partide își poate propune proprii miniștrii.

Discuțiile cu Bolojan au fost cu privire la soluții. Adevărații vinovați cei din local. Bolojan a spus că nu există nevoia de demitere
Moțiunea nu este un votr de blam.

Nu există o secundă în care s-a pus în discuție să fiu demisă din moment ce nu a fost responsabilitatea mea.

Poziția noastră e unitară”, a declarat Diana Buzoianu.

Referitor la discuțiile pe care le-a avut cu președintele Nicușor Dan, ministrul Mediului a precizat:

„Am discutat tehnic despre măsurile care ua afpst luate în urma raportului Corpului de Control. Eu cred că cel mai important mesaj de susținere pentru adevărul situației a fost că atunci când a ieșit public și a spus că vinovații sunt cei de la Apele Române”, a declarat Buzoianu.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT A apărut raportul CSAT din 2024 despre anularea alegerilor. Ce scrie în el
14:29
A apărut raportul CSAT din 2024 despre anularea alegerilor. Ce scrie în el
FLASH NEWS Raportul CSAT privind anularea alegerilor este pe masa parlamentarilor. Nicușor Dan spune că va desecretiza ședința CSAT „în două-trei luni”
13:35
Raportul CSAT privind anularea alegerilor este pe masa parlamentarilor. Nicușor Dan spune că va desecretiza ședința CSAT „în două-trei luni”
FLASH NEWS Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților
13:09
Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților
CONTROVERSĂ Firma fondată de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP
12:38
Firma fondată de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP
FLASH NEWS Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”
11:33
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”
FLASH NEWS Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
10:32
Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!”
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Cele mai tinere fosile de mamut găsite vreodată s-au dovedit a fi cu totul altceva

Cele mai noi