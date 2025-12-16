O jucătoare de tenis a RENUNȚAT la cetățenia rusă. Ce țară a ales

În ultima perioadă în lumea tenisului s-au înregistrat mai multe schimbări ale cetățeniei și acum Polina Kudermetova e ultima care se adaugă pe listă.

Pe profilul WTA al jucătoarei de 22 de ani se arată că a ales Uzbekistan în locul Rusiei. Războiul pornit de Rusia în Ucraina are efecte și în lumea tenisului.

Sportivii ruși au interzis în mai multe competiții și în același timp, mai multe țări investesc în tenis, astfel că facilitează accesul la concursuri internaționale.

O jucătoare de tenis a renunțat la cetățenia rusă

Înainte ca Polina Kudermetova să facă pasul, unele ca Maria Timofeeva sau Kamilla Rakhimova au procedat la fel. În acest an și Daria Kasatkina, o sportivă vocală în privința războiului dintre Rusia și Ucraina, a ales cetățenia australiană. Apoi, Anastasia Potapova va reprezenta Austria. Polina e născută la Moscova, are 22 de ani și cea mai bună clasare WTA a fost în aprilie când a ajuns pe locul 54. Acum e pe poziția 104.

Ce a făcut Sabalenka

Starul mondial al tenisului Aryna Sabalenka e născută în Belarus și nu e un fan al președintelui Alexander Lukashenko. A criticat regimul politic din țara sa în mai multe rânduri și e o susținătoare a Ucrainei. Ea concurează fără ca în dreptul său să apară steagul Belarusului, așa cum fac și alți sportivi din această țară.

Sabalenka a spus că nu-și va schimba cetățenia și a declarat într-un dialog cu jurnalistul Piers Morgan. „Mereu am fost mândră să reprezint o țară atât de mică. Sunt o insiprație pentru copii de acolo și, de exemplu, să îmi schimb naționalitatea nu este cazul pentru mine, nu vreau să trădez copiii. Vreau să reprezint Belarus doar pentru copii din acea țară, să mă vadă evoluând la un nivel înalt și să fie inspirați de mine. Prin exemplul meu, dacă eu am fost în stare să ajungă în top din acea mică țară, vreau să creadă și ei (n.r. copiii) că pot face asta”, a spus Sabalenka.