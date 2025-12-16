O femeie are de înapoiat suma de 60.000 de euro. Din 1999 până acum, ea a încasat două pensii

O femeie a primit timp de peste 20 de ani două pensii, iar acum este obligată de o instanță de judecată să înapoieze aproape 60.000 de euro pe care i-a primit începând cu anul 1999.

Femeia din Hessen, Germania, se confruntă cu o situație financiară destul de dificilă, ea este obligată să returneze aproape 60.000 de euro. Motivul este că a primit de peste 20 de ani o pensie de urmaș substanțială la propria pensie pentru limita de vârstă.

O femeie a primit două pensii din 1999, iar acum trebuie să înapoieze 60.000 de euro

Tribunalul Social de Stat din Hessen a decis că femeia a încălcat grav obligația de a anunța schimbările în situația sa financiară, iar acum trebuie să returneze întreaga sumă plătită în plus.

Pensionara care are acum 86 de ani, a fost căsătorită din 1959 până în 1996, când soțul ei a decedat. În același an, ea a început să primească o pensie de urmaș de aproape 1.128 de mărci germane pe lună.

Din anul 1999, femeia a început să primească și propria pensie pentru limită de vârstă, de aproximativ 2.500 de mărci pe lună, fără să raporteze acest lucru asigurărilor de pensii. Potrivit legii, atunci când se plătesc simultan pensia de urmaș și venitul propriu, 40% din suma care depășește o anumită valoare neimpozabilă reduce pensia de văduvă, potrivit articolului 97 din Legea asigurărilor de pensii (SGB VI).

Ce decizie a luat instanța de judecată

Abia în anul 2019, printr-o comparare automată a datelor, societatea de asigurări de pensii a observat că femeia primea două tipuri de pensii. S-a inițiat o procedură de recuperare în acest sens și s-a stabilit că suma plătită în plus se ridică la 59.831 de euro.

Femeia s-a apărat susținând că a acționat cu bună-credință. Formularele pentru ambele pensii au fost completate de serviciul municipal de pensii, care a presupus că datele fuseseră deja transmise în cadrul sistemului de asigurări de pensii.

Cu toate acestea, instanța a decis că este vorba de o neglijență gravă, asta pentru că femeia fusese avertizată încă din decizia din 1996 că trebuie să raporteze orice venit suplimentar, inclusiv propria sa pensie.

Recomandările autorului: