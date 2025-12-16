Gigi Becali a DEZVĂLUIT ce se întâmplă cu Octavian Popescu. I-a făcut un set de reguli

FCSB a învins Unirea Slobozia, 2-0, în etapa 20 a Superligii, iar Octavian Popescu nu a făcut parte din lot. Gigi Becali a explicat care e situația mijlocașului de 22 de ani și i-a făcut și un set de reguli.

În partida de la Clinceni au marcat Mihai Lixandru (62) și Alexandru Stoian (90+5), iar gazdele au jucat cu un om mai puțin din minutul 56, când Daniel Șerbănică a fost eliminat.

FCSB e pe locul nouă în Superliga, 28 de puncte, la două distanță de play-off.

Gigi Becali a dezvăluit ce se întâmplă cu Octavian Popescu

Pentru jocul slab din ultima perioadă, Octavian Popescu a fost criticat și de Marius Șumudică.

„Octavian Popescu cu iubita lui au gripă. Amândoi au gripă. La pauză am vrut să-l bag și mi-au zis că nu e. Mi-au zis că el și cu iubita lui au gripă. Nu știam că nu e pe bancă. Am vrut să intre el în locul lui Thiam și să joace pe stânga.

El e serios, e cuminte. Dar cu tehnologia asta e posibil orice. Stai tu pe TikTok, să vezi dacă mai poți să joci fotbal. Stai în lumea aia unde toți nebunii sunt împărați, își dau cu părerea despre orice, unde poți să spui orice. E nebunie! Eu, dacă îi scriu pe hârtie niște reguli, și le respectă, el ajunge mare fotbalist.

Toți zic că e cel mai mare talent pe care l-am avut la FCSB. Prima regulă: fără TikTok și Instagram! A doua: la ora 23:00 să fie în pat și să doarmă. Să îi spună iubitei că nu are timp de ea după ora 23:00.

A treia: prieteni vor fi numai colegii lui. Să nu aibă alți prieteni. Stă cu Miculescu acolo, la antrenament, dar după? Și să nu aibă legături de prietenie cu prietenii iubitei. Anturajul lui să fie doar fotbalul. Da, are un anturaj care-l încurcă”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.