Prezentatoarea argentiniană Florencia Pena a demisionat din funcție, după ce a relatat fals că tatăl celebrului fotbalist Lionel Messi, Jorge Messi, ar fi murit în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026.

Afirmația șocantă a fost făcută în direct, în emisiunea „El Show del Verano” de la Luzu TV, după ce Messi a făcut un joc formidabil pentru Argentina, scrie thesun.co.uk.

Gafa s-a produs după ce Lionel Messi a înscris trei goluri în meciul cu Algeria de la Cupa Mondială.

Superstarul fotbalului a plâns după hat-trick, după ce ar fi auzit că tatăl său a decedat. În timpul transmisiunii LIVE, Pena a susținut că tatăl lui Messi a murit! Ulterior, informația s-a dovedit a fi complet falsă.

Reacția familiei Messi a fost promptă

Familia fotbalistului a anunțat rapid că Jorge Messi este în viață, sub supraveghere medicală. Rudele lui Messi au explicat că tatăl fotbalistului se recuperează după ce a avut unele probleme de sănătate și au criticat informația falsă despre o chestiune privată a familiei.

Ele au cerut presei și publicului să respecte intimitatea familiei Messi și să aibă încredere doar în informațiile transmise pe canale oficiale.

Florencia Pena și-a cerut scuze

După relatarea eronată, prezentatoarea TV Florencia Pena și-a cerut scuze față de jucătorul stelar. Aceasta a declarat că regretă enorm că a cauzat suferință familiei Messi și a acceptat responsabilitatea răspândirii unor informații false.

Chiar dacă Pena a explicat că informația a venit de la echipa de producție, în timpul transmisiunii în direct, vedeta a decis să demisioneze din funcția deținută la Luzu TV.

Televiziunea și-a cerut, de asemenea, scuze pentru incident și a precizat că prezentarea unei informații sensibile fără a fi verificată temeinic este un gest inacceptabil.

Rețeaua TV a subliniat importanța jurnalismului responsabil și a anunțat că va face schimbări, după controversa legată de „decesul” lui Messi senior.

Între timp, Lionel Messi a declarat că momentul emoțional după ce a înscris nu a avut legătură cu fotbalul, ci cu unele „dificultăți personale” prin care a trecut recent.

Superstarul fotbalului internațional le-a mulțumit coechipierilor și suporterilor săi, care l-au ajutat să treacă prin această perioadă grea.

Sursa foto: Capturi Instagram