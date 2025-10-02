Prima pagină » Sport » Suntem campioni europeni la nivel de juniori în tenis! George Cosac este optimist: „Începem să urcăm tot mai mult”

02 oct. 2025, 13:55, Sport
Pentru a spera că vom avea din nou o Simona Halep, o Sorana Cârstea, o Irina Begu sau un Horia Tecău trebuie să plecăm de jos cu performanța.

De la juniori. Iar acolo lucrurile par că încep să se închege tot mai mult. Este și părerea lui George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, după ultimele rezultate notabile obținute în tenisul juvenil.

La Campionatul European Under 16, am reușit să devenim campioni europeni cu echipa, la feminin. România a învins Franța cu scorul de 2-0, calificându-se la Campionatul Mondial Billie Jean King Cup.

Evoluția fetelor noastre a fost una excelentă. Eu am mare încredere că nu peste mult timp vom putea vorbi din nou de jucătoare românce la turneele importante ale planetei. Condiția principală este de a avea grijă de acești copii, să nu se piardă pe drum”, a explicat Cosac.

Maia Ilinca Burcescu, Pop Maria Valentina și Giulia Safina Popa, sunt cele trei fete care au reușit să spulbere echipa Franței. La individual, Maria Valentina Pop a obținut medalia de bronz.

Un rezultat bun l-a scos și dublul masculin, alcătuit din Laurențiu Badea și Neacșa Adrian, tot la Under 16, care au cucerit medalia de bronz.

„Sunt rezultate bune care sunt sigur că vor conta în viitorul acestor copii. Trebuie să avem răbdare și, așa cum spuneam, mare grijă de ei”, a mai punctat George Cosac.

În Cupa Davis a mers pe mâna puștilor și ne-a ieșit

În meciul pe care echipa de Cupă Davis a României l-a susținut în deplasare, pe terenul exoticei echipe din El Salvador, federația a mizat pe jucători tineri, care și-au făcut debutul în echipa României.

Cred că a fost o alegere foarte inspirată să mizăm pe niște jucători tineri, fără nici un fel de experiență competițională la un astfel de nivel.

Băieții au demonstrat că sunt dornici de afirmare și că vor să arate că merită să reprezinte România. Creditul pe care noi l-am dat nu a fost întâmplător”, a mai explicat Cosac.

Performanțe și la alte eșaloane

Dacă ne uităm și la competiția Under 18, putem vedea că jucătorii romani s-au lipit” de medalii. Yannick Alexandrescu și Ștefan Haită și-au trecut în palmares două medalii de bronz. E bine când vezi că sunt rezultate notabile la eșaloanele importante ale juniorilor. Dar marea bătălie a afirmării de-abia de acum începe”, a mai spus Cosac.

Mediafax
