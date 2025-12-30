Echipe cu tradiție în Superliga, în pragul colapsului financiar. Avertismentul șefului LPF: „Unele echipe probabil nu o să termine campionatul”

Fotbalul românesc traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Problemele financiare tot mai grave pun în pericol stabilitatea mai multor cluburi, unele dintre ele cu tradiție în Superliga. Chiar șeful LPF, Gino Iorgulescu, lansează un avertisment dur precum că sunt anumite echipe care riscă să nu ducă sezonul la bun sfârșit.

Situația financiară a cluburilor din Superliga devine din ce în ce mai fragilă. Întârzierile salariale, datoriile acumulate și lipsa unor surse stabile de finanțare afectează nu doar jucătorii și antrenorii, ci și buna desfășurare a competiției.

În acest context, Gino Iorgulescu recunoaște că nu este exclus ca în perioada următoare să apară noi cereri de intrare în insolvență, iar unele cluburi să fie incapabile să încheie actualul sezon.

„Am informații că sunt echipe cu datorii care ar putea intra în insolvență. Sunt unele care probabil nu o să termine campionatul. Doamne ferește de așa ceva”, a declarat Gino Iorgulescu, într-un interviu acordat pentru ProSport.ro.

Probleme mari la CFR Cluj

Printre cluburile despre care se vorbește intens se află și CFR Cluj, formație cu pretenții de titlu în ultimul deceniu. Ardelenii au fost eliminați rapid din cupele europene după dubla cu Häcken, iar plecarea lui Dan Petrescu de la începutul sezonului a accentuat instabilitatea.

Echipa finanțată de Nelu Varga tremură acum pentru calificarea în play-off, într-un sezon marcat de incertitudine sportivă și financiară.

Într-un tablou și mai sumbru se află Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia, despre care șeful LPF spune că se confruntă cu cele mai serioase probleme.

„Sunt Slobozia, Petrolul, sunt echipe care stau pe nisipuri mișcătoare”, a dezvăluit Gino Iorgulescu.

La Ploiești, datoriile ar fi de ordinul milioanelor de euro, iar o eventuală retrogradare ar putea însemna un nou colaps pentru clubul care evoluează pe stadionul Ilie Oană.

Nici situația Unirii Slobozia nu este mai bună. Echipa nu a reușit să revină pe propriul stadion și joacă meciurile de acasă la Clinceni. Finalul de an a fost extrem de complicat pentru formația ialomițeană, chiar dacă a reușit un transfer surprinzător, aducându-l pe fostul rapidist Alexandru Albu.

LPF trage linie: „Nu mai putem ajuta la nesfârșit”

Gino Iorgulescu a afirmat că Liga Profesionistă de Fotbal nu mai poate salva cluburile aflate în pragul colapsului, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori.

„Noi facem tot posibilul să le ajutăm, dar până la un moment dat. Dacă nu își gestionează foarte bine activitatea, bugetul și tot ce au ei acolo, nu mai putem. Pierdem bani care ar trebui să-i dăm la echipele care sunt în Liga 1”, a avertizat președintele LPF.

Acesta a reamintit că, în trecut, Petrolul a mai fost sprijinit financiar pentru a putea încheia sezonul.