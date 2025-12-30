Prima pagină » Sport » Cine e cea mai BUNĂ jucătoare de tenis de masă din România

Cine e cea mai BUNĂ jucătoare de tenis de masă din România

30 dec. 2025, 12:51, Sport
Cine e cea mai BUNĂ jucătoare de tenis de masă din România

Bernadette Szocs a fost aleasă de Federația Română de Tenis de Masă cea mai bună sportivă a anului.

Vicecampioană mondială și europeană în 2025 conduce în top zece alcătuit de către federație, iar podiumul e completat de Iulian Chirița, vicecampion european cu echipa de seniori a României, și Elizabetei Samara, medaliată cu argint la Campionatul European pe echipe.

Cine e cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România

Iată top zece al celor mai buni jucători de tenis de masă din România:

1. Bernadette Szocs – vicecampioană mondială de dublu feminin, vicecampioană europeană cu echipa României

2. Iulian Chiriță – vicecampion european cu echipa României, vicecampion mondial la U19 dublu mixt, bronz mondial la U19 dublu masculin, vicecampion european U21 la simplu, bronz european U21 la dublu masculin, campion european cu echipa U19 a României, campion european la U19 dublu masculin, vicecampion european la U19 dublu mixt

3. Elizabeta Samara – vicecampioană europeană cu echipa României, vicecampioană la Top 16 Europa; Elena Zaharia – vicecampioană europeană cu echipa României, campioană europeană U21 la dublu mixt, vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, bronz U21 la simplu

4. Echipele naționale de senioare și seniori ale României – argint european (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia), argint european (Eduard Ionescu, Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate)

5. Darius Movileanu – vicecampion european cu echipa României, campion european U21 la dublu masculin, campion european U21 la dublu mixt

6. Echipa masculină U19 a României – aur european (Dragoș Bujor, Iulian Chiriță, Robert Istrate, Luca Oprea, antrenor Mădălin Ionașcu)

7. Bianca Mei-Roșu – vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, triplă medaliată cu bronz european la U19 simplu, U19 dublu feminin și U19 dublu mixt, bronz la Top 10 Europa

8. Eduard Ionescu – vicecampion european cu echipa României, campion european U21 la dublu masculin

9. Andrei Istrate – vicecampion european cu echipa României, bronz european U21 la dublu masculin

10. Ioana Sîngeorzan – dublă medaliată cu bronz european la U21 simplu și dublu feminin, Dragoș Bujor – campion european cu echipa U19 a României, vicecampion european U19 la dublu masculin, bronz european la U19 simplu masculin

Cele mai noi