Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a anunțat primul transfer al iernii. Jucătorul va acoperi compartimentul defensiv și în curând va fi prezentat oficial.

Roș-albii au tratative cu mai mulți jucători, inclusiv cu Bogdan Vătăjelu, care ar putea fi în lot în cantonamentul din Antalya. „Câinii” vor să transfere un fundaş central, fundaş stânga şi un atacant.

De aseemenea, se negociază prelungirea contractelor cu Boateng și Gnahore, cei doi jucători fiind printre cei mai buni din Superliga, așa cum i-a inclus în primul 11 al campionatului și oficialul FCSB, Mihai Stoica.

Andrei Nicolescu anunță un transfer important la Dinamo

„Pe 2 ianuarie avem o prezentare de jucător, probabil la reunire, pe unul dintre posturile considerare deficitare. E închis (n.r. transferul), da. Ne dorim, în mod ideal, patru jucători care să înlocuiască nişte posturi pe care nu le vedem foarte bine acoperite şi să aibă pe fiecare post jucător cu dublură pe care să le considere la acelaşi nivel. Sau cu potenţialul la acelaşi nivel”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru 48 TV.

Oficialul dinamovist a completat, la Prima Sport: „Avem discuţii, dar nu avansate. Noi avem un lot numeros, numai că sunt unii copii care nu au apucat să joace. Ce îşi doreşte Kopic e să aibă opţiuni egale pe toate poziţiile. Ceea ce înseamnă că, dacă reuşim să aducem fundaş central, fundaş stânga şi atacant, unii copii care sunt cu noi vor trebui să meargă să joace undeva în partea asta de sezon.

Kopic a spus clar că pe anumite poziţii are nevoie de jucători. Nu a spus niciodată că vrea să înlocuiască jucători, că pe unele poziţii ar fi jucători cu care nu are ce să facă. E o diferenţă mare. Noi, într-adevăr, avem nevoie ca anumite poziţii să le dublăm, dacă nu la acelaşi nivel, atunci aproape la acelaşi nivel sau poate mai sus, dacă avem noroc”.