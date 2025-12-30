Pancu rupe tăcerea după despărțirea lui Emerllahu de CFR Cluj: „A plecat cu lacrimi în ochi”. Becali a încercat să-l transfere la „pachet” la FCSB

Antrenorul Daniel Pancu a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente petrecute recent la CFR Cluj, dezvăluind că despărțirea de Lindon Emerllahu a fost extrem de emoționantă, atât pentru jucător, cât și pentru club.

Daniel Pancu a preluat banca tehnică a CFR Cluj la 1 noiembrie și, în scurt timp, l-a transformat pe Lindon Emerllahu într-un om de bază al echipei. Mijlocașul a bifat cinci meciuri de campionat, toate ca titular, și o apariție în Cupa României, în partida cu Metaloglobus.

Transferul lui Emerllahu s-a oficializat chiar în prima zi de Crăciun, când jucătorul a fost cedat la Polissya Zhytomyr, într-o mutare evaluată la 1.300.000 de euro, conform informațiilor publicate în exclusivitate de ProSport.

La noua sa formație, fotbalistul kosovar va avea un salariu de aproximativ 400.000 de euro pe sezon.

„A plecat Emerllahu, mai sunt și câțiva jucători de care nu suntem mulțumiți. Vom vedea ce se va întâmpla. Emerllahu a plecat cu lacrimi în ochi de la noi. Asta a fost o mare dovadă de caracter. Nu știu absolut nimic despre situația jucătorilor, cine pleacă, cine vine”, a declarat Daniel Pancu, potrivit Digi Sport.

Lindon Emerllahu a ajuns la CFR Cluj în februarie 2025, după ce clubul din Gruia a plătit suma de 700.000 de euro către FC Ballkani. Rapid, mijlocașul s-a impus drept unul dintre cei mai valoroși jucători din Superliga.

În tricoul ardelenilor, Emerllahu a strâns 41 de apariții, marcând șase goluri și oferind trei pase decisive. În sezonul precedent, a avut o contribuție importantă la câștigarea Cupei României de către CFR Cluj.

Gigi Becali a vrut un transfer „la pachet”

În toamna acestui an, Gigi Becali a încercat să-i transfere, la pachet, pe Emerllahu și Louis Munteanu la FCSB. Planul nu s-a concretizat, iar conducerea CFR Cluj a decis să mizeze pe vânzarea jucătorilor în străinătate.