La nici trei ani de când și-a început cariera în motorsport, Sorin Huțanu e aproape sigur că va termina sezonul de viteză în coastă pe podium la Grupa 3, după ce a obținut punctele necesare la Râșnov Brașov Challenge.

Într-una dintre cele mai disputate divizii ale campionatului, pilotul bucureștean s-a clasat pe locul 5 la etapa de la poalele cetății medievale, la numai o zecime de secundă de poziția a patra, ocupată de Bogdan Toma, principalul său contracandidat la podiumul final.

Surprinzătorul Sorin Huțanu, aproape de performanța carierei la viteză în coastă

Chiar și așa, Huțanu, cu un total de 107 puncte acumulate după primele 7 etape, are un avantaj de 13 puncte în fața acestuia înaintea marii finale, care va avea loc la Poiana Brașov, pe 4-5 octombrie, și care va stabili numele celor mai buni piloți din campionat.

„Nu pot spune că am făcut cea mai bună cursă a mea în 2025 la Râșnov, dar pentru mine fiecare etapă înseamnă kilometri în plus și experiență. Am început motorsportul la 38 de ani, iar prin ceea ce fac vreau să îi inspir și pe alții să își urmeze visele. Faptul că sunt pe podium alături de piloți cu experiență mult mai mare decât mine contează enorm pentru motivația mea”, a spus Huțanu, care are inclusiv două victorii la grupă în actuala stagiune de campionat.

Pe un Audi RS3 TCR, Huțanu are inclusiv șanse matematice la titlul de campion dacă se va impune la Poiana Brașov, însă totul depinde de jocul rezultatelor. Liderul Claudiu Ciucă are 128 de puncte, în timp ce ocupantul poziției secunde, George Șchiopulescu, a strâns 120.

„Nu mă gândesc la titlu, iar la Poiana Brașov voi merge să dau totul pe traseu. E o luptă a mea cu mine, să mă depășesc la fiecare etapă, iar orice rezultat devine un bonus. Atât Claudiu, cât și George au mult mai multă experiență și sunt convins că vor avea o luptă interesantă și la Poiana Brașov”, a adăugat acesta.

S-a impus și la Super Rally

În schimb, Sorin Huțanu se bucură deja de titlul de campion la echipe în acest sezon, după ce s-a impus și la Râșnov alături de echipa Hospice Casa Speranței, acolo unde e coleg cu Jerome France, Radu Benea și Nicolas Benea.

Rezultatul din ultima etapă nu mai poate influența lupta pentru prima poziție, astfel că aceștia au sărbătorit deja câștigarea campionatului.

Pentru Huțanu a fost o lună plină de motorsport, după ce, în urmă cu două săptămâni, s-a impus la Trofeul Mihai Leu de la Hunedoara, la Super Rally, și a revenit în lupta pentru apărarea titlului de campion al Grupei 2A. Astfel, în octombrie, va avea două dueluri decisive: primul, la Poiana Brașov, pe 4-5, iar al doilea, în Super Rally, la București, pe 25.