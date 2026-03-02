Prima pagină » Actualitate » Florin Tănase a găsit vinovatul pentru ratarea calificării FCSB în play-off: „Mai aveau puțin și îl spânzurau pe Calea Victoriei”

02 mart. 2026, 10:16, Actualitate
Florin Tănase a găsit vinovatul pentru ratarea calificării FCSB în play-off / Sursa FOTO: prosport.ro

Florin Tănase, cel mai important jucător din lotul FCSB, a găsit vinovatul pentru ratarea calificării în play-off. Nu fotbaliștii și prestațiile sub așteptări, ci arbitrajele din Superligă!

După meciul de la Arad, câștigat cu 4-2 de FCSB, Tănase a atacat pe toată lumea, de la foștii mari internaționali care analizează partidele în emisiuni tv și până la arbitrii.

Tănase, mesaj direct pentru galerie

Dacă pe unii arbitri i-a „mitraliat”, pe Radu Petrescu l-a „transferat” direct la FCSB, prin afirmațiile făcute.

Florin Tănase a avut și un mesaj pentru galerie: le-a prezentat scuze fanilor pentru evoluția echipei. El a transmis că vestiarul rămâne unit și va încerca să se revanșeze în partidele din play-out.

„N-are cum să ne bucure această victorie. Ne cerem scuze suporterilor pentru acest an rușinos pe care l-am avut. Din campioana României să ajungi în play-out este rușinos. Le cerem scuze și îi rog să fie alături de noi pentru că avem mare nevoie de ei.

Nimeni din club nu are scuze pentru acest an. Sper să fie învățătură de minte acest an și să nu se mai repete. Nu ai voie să ai asemenea momente rușinoase la un club ca acesta. Chiar dacă am câștiga și cu U Cluj, cu 49 de puncte să nu fii în play-off… cel mai mult s-a intrat cu 47. A fost un an mai atipic, dar asta se întâmplă când nu tratezi meciurile cum trebuie de la început. E clar că locul nostru nu e în play-out. Știm valoarea lotului și e clar că nu ar trebui să fim acolo. Ne pare rău”, a spus Tănase.

„Radu Petrescu și-a reparat greșeala”

Mai departe, „Tase” a dat vina pe arbitraj și a ținut să transmită că, în opinia lui, Radu Petrescu chiar și-a „reparat greșeala” din partida Petrolul – FC Argeș, care a scandalizat o țară întreagă.

„S-au întâmplat și greșeli de arbitraj. S-a tot vorbit că este o campanie că toți vor să ne bage pe noi în play-off. L-au făcut pe săracul Radu Petrescu…Mai aveau un pic și îl spânzurau pe Calea Victoriei. Pentru o greșeală. El și-a reparat greșeala. Nu avea omul de unde să știe că îi vine pe cap mingea ăluia de la FC Argeș și se duce în poartă.

La ceilalți, etapa următoare, de ce nu s-a comentat la fel? Și la CFR, și la Pitești. I-aș ruga pe cei din studiouri să nu mai aibă răutatea asta mare. Comentează ceea ce vezi, nu trebuie să minți.

Nu că ne-a deranjat, dar îmi e milă de săracul Radu Petrescu. Lui i-au dat atâtea etape și celorlalți nimic. Așa e în România. Așa e când e la cel mai mare club. Mulți dau în tine și trebuie să fii puternic. Trebuie să privim înainte, să pregătim sezonul viitor, pentru a nu le mai da ocazia unor oameni fără caracter să vorbească.

Ne cerem scuze fanilor și sperăm să fie în continuare alături de noi”, a mai spus Florin Tănase.

