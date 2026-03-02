Prima pagină » Sport » Kyros Vassaras a făcut publică discuția dintre arbitri de la meciul controversat Farul – CFR Cluj. VIDEO cu fazele analizate

Kyros Vassaras a făcut publică discuția dintre arbitri de la meciul controversat Farul – CFR Cluj. VIDEO cu fazele analizate

02 mart. 2026, 17:11, Sport
Președintele CCA, Kyros Vassaras, a declarat că deciziile arbitrului Florin Andrei de a nu da două penalty-uri pentru Farul în meciul cu CFR Cluj sunt corecte.

La faza din minutul 69 nu a fost penalty pentru că ambii jucători luptă pentru minge în aer și o ating, iar orice contact e normal într-o asemenea situație.

Apoi, la faza din minutul 90+1 jucătorii s-au ținut reciproc de tricou.

Video cu fazele analizate de Kyros Vassaras.

Cei de la Farul au spus că au fost dezavantajați de arbitraj și au cerut două penalty-uri în meciul cu CFR Cluj, când ardelenii au câștigat cu 2-1 și și-au asigurat calificarea în play-off.

„Ambii jucători se luptă pentru mingea aflată în aer. Ea este atinsă prima oară cu capul de atacant, iar apoi tot cu capul de apărător și ajunge în afara terenului de joc. După cum vedem, orice contact cap-umăr sau cap-cap este considerat o consecință normală a contactului în fotbal atunci când doi jucători se luptă în același timp pentru mingea în aer și ambii o ating. Nu se acordă nici lovitură de pedeapsă, nici lovitură liberă. Și deoarece mingea a fost atinsă ultima oară de apărător ar fi trebuit acordată o lovitură de colț”, a declarat acesta despre prima fază discutabilă.

„Așa cum s-a decis pe teren”

„După o pasă lungă în careu, doi jucători se luptă pentru minge. În încercarea lor, apărătorul trage de tricoul adversarului. Atacantul pare să țină tricoul fundașului în spatele său, dar fără o vizibilitate clară pentru arbitru. Arbitrul asistent, care are un câmp vizual excelent și neobstrucționat, informează centralul că există un fault făcut de atacant, care își ținea adversarul de tricou.

Centralul, după ce a primit informația de la tușier, indică reluarea jocului cu lovitură de poartă deoarece există o încălcare a regulilor de către ambii jucători. Aceștia se țin și se trag reciproc. După cum se poate vedea în videoclip, atacantul are contact continuu cu spatele fundașului, făcând și o mișcare bruscă înainte de a încerca să joace mingea cu capul. Acest jucător, deși își coordonează corpul pentru a lovi mingea cu capul, nu reușește să o atingă probabil și din cauza presiunii exercitate de adversar.

VAR, examinând informațiile și imaginile disponibile de la camere, nu intervine deoarece, deși suspectează că atacantul și-a ținut adversarul, în același timp nu este confirmată de nicio cameră o mișcare liberă a mâinii departe de spatele apărătorului, ci, dimpotrivă, prezența mâinii sale este constantă pe spatele adversarului în timpul duelului aerian. Prin urmare, considerând că opinia tușierului nu este în mod clar și evident incorectă, nu poate interveni. Din acest motiv, informează centralul să continue jocul cu lovitură de poartă, așa cum s-a decis pe teren”, a spus Kyros Vassaras despre cealaltă fază importantă a meciului Farul – CFR Cluj 1-2.

