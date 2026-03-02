Nelu Varga, de neoprit după calificarea în play-off. Investiții masive la CFR Cluj, „de 10 ori mai mulți bani”

CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii, iar Ioan Varga, patronul clubului, îi transmite rivalului Gigi Becali ce urmează să facă. Pe scurt, finanțatorul fostei campioane a României anunță investiții masive la echipa antrenată de Daniel Pancu, scrie PROSPORT.

Practic, Varga îi aruncă mănușa lui Becali și vorbește deschis despre planurile pe care le are.

Noi obiective la CFR Cluj

Practic, patronul ardelenilor duce un „dialog de la distanță” cu latifundiarul din Pipera, o bătălie a investițiilor în fotbal pe care, acum, Nelu Varga și-a propus să o tranșeze în favoarea sa. Omul de afaceri a explicat că perioada mai dificilă din punct de vedere financiar a fost gestionată bine de șefii CFR-ului și acum e gata să bage, din nou, milioane în club.

CFR Cluj a intrat în play-off și, așa cum și-a obișnuit suporterii, țintește cele mai înalte obiective: titlul de campioană și Cupa României.

„Sunt foarte fericit pentru parcursul CFR-ului. A fost o decizie foarte inspirată aducerea lui Iuliu Mureșan și a lui Daniel Pancu. Eu l-am propus pe Pancu și uite că a fost o decizie foarte bună. Contează să ai și puțin noroc. Poți să aduci un antrenor bun dar care să nu se potrivească la echipă, cum a fost Mandorlini, care nu stăpânea vestiarul și nu își putea impune filosofia.

Vreau să revin în forță și dup-aia 10 ani le dăm de lucru la băieți. O să aibă surprize mari și Gigi (n.r. – Becali). Dacă ies bine lucrurile cu afacerile, bag de 10 ori mai mulți bani, cum a fost și în primii ani! Când e mai greu trebuie să știi să îți gestionezi situația. La noi pretențiile sunt de câștigarea campionatului și grupele Champions League, Europa League”, a spus Neluțu Varga.

Promisiunea făcută jucătorilor

De asemenea, scrie Prosport, omul de afaceri a anunțat prime speciale pentru jucătorii de la CFR Cluj:

„Sunt sigur că și în Cupă și în play-off vor juca la fel de bine, cu aceeași dăruire și determinare. Nu vreau să pun presiune pe băieți de acum înainte, îi las să-și facă treaba în continuare. Eu voi fi alături de ei la fiecare meci… și cu sufletul, dar și financiar pentru că așa merită. O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis, cu acele prime speciale”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate

Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre partidele care vor decide play-off-ul Superligii