Naționala feminină de hochei pe gheață a câștigat Divizia III/A a Campionatului Mondial

02 mart. 2026, 16:24, Sport
Echipa națională feminină a câștigat Campionatul Mondial, Divizia III/A, promovând, astfel, în eșalonul superior. Reprezentativa de senioare repetă, astfel, rezultatul junioarelor, care au promovat după ce au câștigat Divizia II/B, la Cape Town, în urmă cu o lună.

În ultima partidă de la Zagreb, tricolorele au învins Croația cu 5-2 (3-0, 1-0, 1-2), prin golurile semnate de Orsolya Feher (02:46, asistată de Julia Bende), Anna Vitos (11:42, asistată de Maissa Simina), Ana Voicu (15:05, asistată de Anna Balint), Timea Csiszer (37:49, asistată de Julia Bende) și Simina Maissa (58:56, asistată de Anna Vitos și Timea Csiszer).

Pentru România, a reprezentat al patrulea succes de la turneu, în cinci partide.

Cu 11 puncte acumulate, tricolorele au ocupat prima poziție a clasamentului. A promovat, astfel, în Divizia II / Grupa B, al cincilea eșalon valoric mondial. Thailanda (10 puncte) și Turcia (9 puncte) au încheiat podiumul. Croația (8 puncte), Serbia (4p) și Bulgaria (3p) au completat clasamentul. Bulgaria a retrogradat în ultimul eșalon valoric.

Bende Julia a fost cea mai bună jucătoare a naționalei noastre în turneul desfășurat între 23 februarie și 1 martie. De asemenea, Nadina Niciu a primit distincția pentru cel mai bun portar al competiției.

“Am început foarte bine Campionatul Mondial, cu o victorie cu 5–1 împotriva Bulgariei. A fost un adversar incomod, dar un meci perfect, care ne-a făcut să simțim că turneul a început cu adevărat.

Împotriva Turciei nu am fost suficient de concentrați. Nu ne-am găsit ritmul, am luat multe decizii greșite și, din păcate, acest lucru ne-a costat trei puncte. În ziua liberă am pus lucrurile la punct, am avut un antrenament bun și ne-am reorganizat atât mental, cât și pe gheață. Contra Serbiei am întâlnit o echipă agresivă și combativă, pe care o cunoșteam bine. Am condus de două ori, însă adversarul a reușit să egaleze la finalul timpului regulamentar.

La loviturile de departajare, datorită unei prestații excelente a portarului nostru, am reușit să câștigăm meciul.

„Sala plină nu a pus presiune pe fete, ci le-a oferit o motivație extraordinară”

Împotriva Thailandei eram deja foarte bine pregătiți, atât mental, cât și tactic. Știam că este o echipă rapidă și tehnică, așa că a fost nevoie de un joc disciplinat, închis și de un «forecheck» agresiv. În ultima repriză am decis meciul cu două faze foarte bune și este o satisfacție aparte că am încheiat partida fără gol primit, cu «shootout» și acest lucru a fost una dintre cheile succesului nostru. Astfel, ne-am păstrat șansele la medalia de aur.

În ultima zi știam că soarta noastră nu depinde doar de noi. Împotriva Croației am intrat pe gheață știind că o victorie în timpul regulamentar ne poate aduce titlul. Am început excelent și am încheiat a doua repriză cu 4–0.

Sala plină nu a pus presiune pe fete, ci le-a oferit o motivație extraordinară. În ultima repriză am avut câteva eliminări inutile, am primit două goluri rapide, dar după time-out ne-am reorganizat și am revenit la jocul hotărât și disciplinat pe care îl stabilisem. Am mai marcat un gol și am asigurat victoria.

Dorim să mulțumim pentru numeroasele mesaje de încurajare și gânduri pozitive. Au însemnat enorm pentru fete, au simțit sprijinul și acest lucru le-a oferit un plus de energie pe gheață.

Sunt extrem de mândru de echipă și de colegii mei. În spatele acestui succes este o muncă uriașă, atât la nivel de echipă națională, cât și la nivel de club. Pregătirea noastră a fost excelentă, jucătoarele au preluat în totalitate sistemul nostru, au crezut în ele și în staff, aceasta a fost cheia succesului nostru”, a fost concluzia antrenorului principal, Láng Zoltán.

Care au fost rezultatele?

Bulgaria – România 1-5 (0-1, 1-0, 0-4) – Ana Voicu, Feher Orsolya, Szekeres Edit (2), Vitos Anna;
Turcia – România 4-3 (1-1, 2-0, 1-2) – Ana Voicu, Bende Julia, Iana Plătică;
Serbia – România 2-3 (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1) – Ana Voicu, Vitos Anna / Vitos Anna, Plătică Iana – la lovituri de departajare;
România – Thailanda 2-0 (0-0, 0-0, 2-0) – Petho Reka, Bende Julia;
România – Croația 5-2 (3-0, 1-0, 1-2) – Feher Orsolya, Vitos Anna, Ana Voicu, Csiszer Timea, Simina Maissa.

Lotul pentru Campionatul Mondial, Divizia III/A

  • Portari: Niciu Nadina (ACS Fox Gheorgheni), Bojian Alexia-Stefania (ACS Fox Gheorgheni), Nicoleta Sabalin (Eisbären Neuwied – Germania);
  • Fundași: Bálint A. Regina (ACS Fox Gheorgheni), Máthé Blanka (ACS Fox Gheorgheni), Vasile Anna (CSS Miercurea Ciuc), El-Akhras F. Alisa (ACS Ion Tiriac), Györffy Rania (ACS Fox Gheorgheni), Daniela Sabalin (Rt Bad Nauheim – Germania);
  • Atacanți: Szekeres Edit (ACS Fox Gheorgheni), Balázs Henrietta (ACS Fox Gheorgheni), Bende Júlia (ACS Fox Gheorgheni), Csiszér Timea (HC Spisska Nová Ves – Slovacia), Vitos Anna (Sport Club Miercurea Ciuc), Voicu Ana (Sportul Studențesc București), Maissa Simina (Mechelen Golden Sharks – Belgia), Barbul Ioana (ACS Fox Gheorgheni), Plătică Iana (ACS Fox Gheorgheni), Zlate Eva (CSS Triumf Bucuresti), Pethő Réka (CSM Odorheiu Secuiesc), Fehér Orsolya (ACS Fox Gheorgheni);
  • Rezerve: Urus Zsanett (fundaș – CSS Miercurea Ciuc), Ravasz Márta (atacant – CSS Miercurea Ciuc).
  • Staff: Láng Zoltán (antrenor principal), Varga András (antrenor secund), Csergő Csaba (antrenor cu portarii), Borsos Lóránt (manager echipament), Laczkó Levente (team manager), Sándor Erika (team leader).

